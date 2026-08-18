ALTİD Başkanı Cem Özcan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele Fun & Sun Türkiye Genel Müdürü Oğuz Ergül, MTS/OTS Globe Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Karakaya ve Corendon Tour Managing Director Şükrü Onal konuşmacı olarak katıldı. Panelde 2027 sezonuna ilişkin hava yolu kapasitesi ve Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na yönelik uçuş planlamaları değerlendirildi. Corendon Tour Managing Director Şükrü Onal, hava yolu şirketleri açısından Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na inişin diğer bazı destinasyonlara kıyasla daha maliyetli olduğunu belirterek, 2027 sezonunda daha erken bir operasyon planlandığını ve özellikle Danimarka pazarında uçuş kapasitesinin artırılmasının değerlendirildiğini ifade etti. 2027 yılı için Gazipaşa-Alanya Havalimanı uçuşlarında mevcut kapasitenin korunmasının planlandığı, ancak operasyonların daha erken başlatılmasının da gündemde olduğu belirtildi. MTS/OTS Globe Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Karakaya ise 2027 yılına ilişkin değerlendirmesinde, rakip destinasyonlarda uçak planlamalarının artmasına da dikkat çekti. Karakaya, 8 Kasım'da gerçekleştirilecek COP31'in Antalya destinasyonu açısından olumlu katkılar sağlayabileceğini ifade etti.

‘ALANYA, TUR OPERATÖRLERİ İÇİN BÜYÜYEN BİR DESTİNASYON’

Panelde Alanya'nın turizm ürün çeşitliliği ve konaklama kapasitesinin tur operatörleri açısından önemine de değinildi. Deniz Karakaya, Alanya'nın sahip olduğu ürün çeşitliliği ve yüksek kapasite yoğunluğunun destinasyonu tur operatörleri açısından önemli kıldığını belirterek, müşteri memnuniyetinin sürdürülebilir büyümenin temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Fun & Sun Türkiye Genel Müdürü Oğuz Ergül ise özellikle Rusya pazarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rus turistlerin destinasyona yönelik aidiyet duygusunun yüksek olduğuna işaret eden Ergül, Rusya-Ukrayna savaşının ardından pazardaki gelişmelerin ve turist davranışlarındaki değişimlerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

‘TURİZMDE GELECEĞİ DİJİTAL DEĞİŞİMLERİ TAKİP EDENLER ŞEKİLLENDİRECEK’

Panelin önemli başlıklarından biri de dijitalleşme ve değişen müşteri beklentileri oldu. Turizm sektöründe dijital çağla birlikte turistlerin talep ve tatil alışkanlıklarının değiştiği belirtilirken, müşterilerin beklentilerine hızlı şekilde ulaşmanın ve bu beklentilere yönelik çözümleri zamanında geliştirebilmenin sektörün geleceği açısından önem taşıdığı ifade edildi. Dijital uygulamaların ve değişen jenerasyonların tatil anlayışlarının yakından takip edilmesi gerektiği vurgulanırken, turizm sektörünün “Geçmişte nasıl hizmet veriyorduk, gelecekte nasıl hizmet vermeliyiz?” sorularına odaklanması gerektiği değerlendirildi.

Panelde ayrıca müşteri talebinin hızlı analiz edilmesi, dijital araçların daha etkin kullanılması ve müşteriyle hızlı iletişim kurulmasının turizm sektöründe rekabet gücünü artıracağına dikkat çekildi. ALTİD tarafından düzenlenen panelde sektör temsilcilerinin soruları da yanıtlanırken, Alanya turizminin geleceğine ilişkin görüş ve öneriler karşılıklı olarak değerlendirildi. ALTİD Başkanı Cem Özcan, programın sonunda panele katkı sunan konuşmacılara ve katılım sağlayan sektör temsilcilerine teşekkür etti. ALTİD’in Alanya turizminin geleceğine yönelik bilgi paylaşımı, sektör içi iletişim ve iş birliklerini güçlendirmeye devam edeceği belirtildi.

Kaynak: ALTİD BÜLTEN