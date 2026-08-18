MANAVGAT’ın en önemli doğal güzellikleri arasında bulunan Manavgat Şelalesi, yaz sezonunda yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Manavgat Irmağı’nın oluşturduğu şelale, özellikle hava sıcaklıklarının yükseldiği günlerde serin atmosferiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Büyük ölçüde yeraltı sularıyla beslenen Manavgat Irmağı’nın yaklaşık 4-5 metre yükseklikten geniş bir alana dökülmesiyle oluşan şelale, yüksekliğinden çok genişliği ve güçlü su akışıyla öne çıkıyor. Kayalıkların arasından hızla ilerleyen su, oluşturduğu görüntüyle bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

SICAK HAVADA DOĞAL SERİNLİK

Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı günlerde Manavgat Şelalesi çevresinde suyun meydana getirdiği serinlik ziyaretçilere rahatlama imkanı sunuyor. Şelalenin güçlü akışı ve çevresindeki yoğun bitki örtüsü, bölgenin kendine özgü atmosferini oluşturuyor.

Ağaçların gölgelediği alanlarda vakit geçiren ziyaretçiler, bir yandan şelalenin manzarasını izlerken diğer yandan sıcak havanın etkisinden uzaklaşmaya çalışıyor. Irmağın turkuaz tonlarındaki suyu ile çevresindeki yeşil alanların oluşturduğu manzara da turistlerin ilgisini çekiyor.

FOTOĞRAF İÇİN SEYİR NOKTALARINA AKIN EDİYORLAR

Gün boyunca çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan şelalede en yoğun noktalardan birini seyir alanları oluşturuyor. Yerli ve yabancı turistler, şelalenin güçlü akışını cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülüyor.

Ziyaretçilerin bir bölümü şelalenin çevresindeki yürüyüş alanlarını tercih ederken, bazıları da uzun süre seyir noktalarında kalarak Manavgat Irmağı’nın oluşturduğu doğal güzelliği izliyor.

TURİST GRUPLARININ ROTASINDA

Manavgat Şelalesi, bireysel ziyaretçilerin yanı sıra tur programları kapsamında bölgeye gelen turist gruplarını da ağırlıyor. Tur otobüsleriyle şelaleye gelen ziyaretçiler, bölgeyi gezerek Manavgat Irmağı ve şelalenin doğal özellikleri hakkında bilgi alıyor.

Manavgat ve çevresindeki turistik noktaları kapsayan gezilerin önemli duraklarından biri olan şelale, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen turistlerin rotasında yer almaya devam ediyor.

DOĞASIYLA MANAVGAT’IN SİMGE NOKTALARINDAN

Güçlü su akışı, kayalıkları, yemyeşil çevresi ve serin atmosferiyle Manavgat Şelalesi, bölgenin doğal turizm değerleri arasında öne çıkıyor. Özellikle yaz döneminde artan ziyaretçi hareketliliğiyle şelale ve çevresindeki seyir alanlarında gün boyunca yoğunluk yaşanıyor.

Sıcak havadan kısa süreliğine uzaklaşmak, doğayla iç içe zaman geçirmek ve şelalenin oluşturduğu manzarayı görüntülemek isteyen ziyaretçiler, Manavgat Şelalesi’ne ilgi göstermeyi sürdürüyor.