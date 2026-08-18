EDİRNE’nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, virajı alamayarak yoldan çıkan otomobil yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilin sürücüsü E.H. ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Havsa-Uzunköprü kara yolu üzerindeki Parpudar rampasında meydana geldi. Havsa’dan Uzunköprü yönüne ilerleyen E.H. yönetimindeki 22 AAR 520 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıktı.
TAKLALAR ATARAK ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Yoldan çıkan otomobil, yaklaşık 50 metre yükseklikten taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazanın şiddetiyle araç büyük hasar görerek demir yığınına dönerken, sürücü E.H. yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Yaralı E.H., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanede tedavisi devam eden sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Güvenlik güçleri kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.