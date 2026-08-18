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Hastanede tedavisi devam eden sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Güvenlik güçleri kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza, akşam saatlerinde Havsa-Uzunköprü kara yolu üzerindeki Parpudar rampasında meydana geldi. Havsa’dan Uzunköprü yönüne ilerleyen E.H. yönetimindeki 22 AAR 520 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıktı.

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