ALANYA Belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışma yürüttüğü son noktalardan biri de Özvadi Mahallesi oldu.

Mahallenin ulaşım güzergahlarından Akçocuklar Sokak’ta gerçekleştirilen asfaltlama çalışmaları tamamlandı. Ekipler tarafından 2 bin 500 metre uzunluğundaki yol asfaltlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

2 BİN 500 METRELİK GÜZERGAH YENİLENDİ

Özvadi Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışma kapsamında Akçocuklar Sokak’ın yol standardının yükseltilmesi amaçlandı. Asfaltlama işleminin tamamlanmasıyla birlikte özellikle mahalle sakinlerinin günlük ulaşımının daha rahat hale gelmesi hedefleniyor.

Bölgedeki araç trafiğinin daha güvenli ve konforlu şekilde sağlanmasına katkı sunacak çalışma, mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

KIRSAL MAHALLELERDE YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent genelinde ihtiyaç ve planlama doğrultusunda yol çalışmalarını sürdürüyor. Merkez mahallelerin yanı sıra kırsal bölgelerdeki yolların bakım ve yenilenmesine yönelik çalışmalarla ulaşım altyapısının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Özellikle zaman içerisinde bozulan veya asfalt ihtiyacı bulunan güzergahlarda gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşların mahalle merkezlerine ve diğer bağlantı yollarına ulaşımının kolaylaştırılması hedefleniyor.

MUHTAR ÇALIŞ’TAN BELEDİYEYE TEŞEKKÜR

Akçocuklar Sokak’taki asfaltlama çalışmasının tamamlanmasının ardından Özvadi Mahalle Muhtarı Osman Çalış da yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yenilenen yolun mahalle sakinlerinin ulaşımını kolaylaştıracağını belirten Çalış, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile çalışmayı gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Mahallede tamamlanan 2 bin 500 metrelik asfalt çalışmasıyla birlikte Akçocuklar Sokak’ın ulaşım kalitesinin artırılması ve bölge sakinlerinin daha konforlu bir şekilde seyahat etmesi amaçlanıyor. (Şerife ÇOBAN)



