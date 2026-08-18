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Kütahyalı hakkındaki tahliye kararı soruşturmanın sona erdiği veya suçlamaların düştüğü anlamına gelmezken, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

Yapılan değerlendirmenin ardından yaklaşık 3 aydır cezaevinde bulunan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında tahliye kararı verildi.

Kütahyalı, “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 Mayıs’ta tutuklanmıştı.

GAZETECİ Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan Kütahyalı’nın tahliyesine karar verildi.

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