GAZETECİ Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan Kütahyalı’nın tahliyesine karar verildi.
Kütahyalı, “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 18 Mayıs’ta tutuklanmıştı.
AVUKATI TUTUKLULUĞA İTİRAZ ETTİ
Kütahyalı’nın avukatı İsmail Mirşad Albayrak, müvekkilinin tutukluluk haline itirazda bulundu. İtiraz sürecinde soruşturma dosyasına Kütahyalı’nın dosyadaki konumuna ilişkin bilirkişi raporu sunuldu.
Dosyaya giren bilirkişi raporunun ardından Kütahyalı’nın tutukluluk durumu yeniden değerlendirildi.
TAHLİYE KARARI VERİLDİ
Yapılan değerlendirmenin ardından yaklaşık 3 aydır cezaevinde bulunan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında tahliye kararı verildi.
Kütahyalı hakkındaki tahliye kararı soruşturmanın sona erdiği veya suçlamaların düştüğü anlamına gelmezken, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.