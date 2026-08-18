ALANYA’DA spor ve doğayı bir araya getiren etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Bisiklet tutkunları, “Bisikletin Pehlivanları” etkinliği kapsamında kentin önemli yayla rotalarından Gökbel’e doğru pedal çevirdi. Alanya’nın doğal güzellikleri ve manzaraları eşliğinde gerçekleştirilen sürüş, katılımcılara farklı bir deneyim sundu.

Bisikletçiler rota boyunca hem spor yapmanın hem de kentin doğal zenginliklerini yakından görmenin keyfini yaşadı. Şehirden yaylaya uzanan güzergahta pedal çeviren katılımcılar, Gökbel’in doğasıyla buluştu.

ZORLU ROTA, KEYİFLİ YOLCULUK

Gökbel’e uzanan parkurda bisikletçiler, değişen yol koşulları ve yükseltiyle birlikte fiziksel dayanıklılıklarını da ortaya koydu. Uzun süren pedal yolculuğunda katılımcılar, Alanya’nın farklı noktalarından geçen rotada eşsiz manzaralara tanıklık etti.

Etkinlik, bisiklet sporunun yalnızca bir ulaşım veya yarış branşı olmadığını, aynı zamanda doğayı keşfetmenin de önemli araçlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

SPOR VE DOĞA AYNI ROTADA BULUŞTU

Gökbel sürüşünde sporcular şehir hayatından uzaklaşarak Torosların doğal atmosferinde pedal çevirme fırsatı buldu. Etkinlik boyunca Alanya’nın sahip olduğu doğal güzellikler de ön plana çıktı.

Bisikletçilerin doğayla iç içe gerçekleştirdiği sürüş, spor aktivitelerinin Alanya’nın kırsal ve yayla bölgelerinin tanıtımında üstlenebileceği role de dikkat çekti.

BİSİKLET TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ POTANSİYEL

İklimi ve farklı zorluk derecelerine sahip güzergahlarıyla Alanya, bisiklet sporu açısından önemli imkanlar barındırıyor. Kent merkezinden Toroslara uzanan rotalar, hem profesyonel sporcular hem de doğayla iç içe bisiklet sürmek isteyenler için farklı seçenekler sunuyor.

Gökbel rotasında gerçekleştirilen etkinlikle de Alanya’nın bisiklet turizmi açısından sahip olduğu potansiyelin daha geniş kitlelere tanıtılması hedeflendi.

ALANYA’NIN SPOR TURİZMİ HEDEFİNE KATKI

Yılın farklı dönemlerinde çeşitli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan Alanya’da bisiklet etkinliklerinin de spor turizminin gelişmesine katkı sağlaması amaçlanıyor. Bisiklet rotalarının tanıtılmasıyla kentin deniz, kum ve güneş turizminin yanı sıra doğa ve spor odaklı alternatiflerinin de öne çıkarılması hedefleniyor.

“Bisikletin Pehlivanları”nın Gökbel yolculuğu da sporcuların keyifli anlar yaşadığı ve Alanya’nın doğal güzelliklerinin ön plana çıktığı bir etkinlik olarak tamamlandı. (Şerife ÇOBAN)