Hamdullah Emin Paşa Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenen panele, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan ile Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Gökçe Aydoğan Ergün konuşmacı olarak katıldı. Panelde; küresel turizm trendleri, dijitalleşmenin sektöre etkileri, sürdürülebilirlik politikaları ve Alanya’nın uluslararası turizm pazarındaki rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejiler ele alındı. Cem Özcan konuşmasında, turizm sektöründe giderek artan nitelikli personel ihtiyacına dikkat çekerek, tesislerin modernizasyon sürecinin önemine vurgu yaptı. Gökçe Aydoğan Ergün ise destinasyon tanıtımında dijital platformların etkin kullanımının gerekliliğine işaret ederek, alternatif turizm türlerinin geliştirilmesinin bölge için kritik olduğunu ifade etti.

Konuşmacılar, turizmin yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını, aynı zamanda kültürel etkileşimi güçlendiren önemli bir araç olduğunu belirtti. Bu doğrultuda, üniversite ile sektör arasındaki iş birliğinin sürdürülebilir gelişim açısından belirleyici rol oynadığına dikkat çekildi. Etkinliğin soru-cevap bölümünde öğrenciler, sektör temsilcilerine doğrudan sorular yönelterek kariyer planlamaları ve sektördeki yenilikler hakkında bilgi aldı. Alanya Üniversitesi’nin akademik birikimiyle sektörün saha tecrübesini buluşturan bu önemli panel, turizmde yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi ve bölge ekonomisine katma değer sağlanması hedefleri doğrultusunda verimli bir platform oldu. Panel sonunda, katkılarından dolayı konuşmacılara teşekkür eden Dr. Öğr. Üyesi Nihan Sidar, Cem Özcan ve Gökçe Aydoğan Ergün’e günün anısına hediye takdim etti. Program, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: Alanya Üniversitesi/BÜLTEN