AKDENİZ Üniversitesi ev sahipliğinde, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Batı Akdeniz Kariyer ve İstihdam Fuarı'nda konuşan Aydın, genç istihdamının artırılmasına dönük hedefleri anlattı. Programın ardından ise bölgede faaliyet gösteren özel sektör temsilcileriyle temaslarını sürdürdü. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Alanya merkezli faaliyetleriyle bilinen iş insanı Mehmet Kuş’u ziyaret etti. Ziyarette, Ponto MK Leder’in başta Alanya olmak üzere Konaklı, Manavgat, Belek ve Antalya merkezdeki faaliyetleri ile bölge ekonomisine sunduğu katkı ele alındı.

GÖRÜŞMEDE İSTİHDAM VE YEREL ÜRETİM ÖNE ÇIKTI

Ziyarette konuşulan ana başlığın, üretimle birlikte istihdamın korunması ve büyütülmesi olduğu bildirildi. Aydın’ın, uzun yıllardır çok sayıda kişiye iş imkânı sağlayan işletmelerin bölge ekonomisi açısından önemine dikkat çektiği aktarıldı. Turizm ve perakendenin iç içe geçtiği Batı Akdeniz hattında, yerel markaların ayakta kalması sadece ticaret açısından değil, çalışan ailelerin geliri açısından da doğrudan önem taşıyor. Alanya gibi sezona ve ziyaretçi hareketliliğine duyarlı ilçelerde bu tür temaslar, ‘kaç kişi iş bulacak, işletmeler sezona nasıl girecek?’ sorusunu da beraberinde getiriyor.

ALANYA AÇISINDAN ÖNEMLİ?

Alanya’da ekonomi uzun süredir turizm, hizmet ve perakende ekseninde dönüyor. Bu nedenle Alanya’da istihdama katkı sağlayan yerel firmalar ile kamu yönetimi arasındaki temaslar, sadece protokol ziyareti olarak görülmüyor; sahadaki ekonomik nabzın okunması açısından da takip ediliyor. (Haber MERKEZİ)

