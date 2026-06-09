Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu, 5-7 Haziran 2026 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirildi. Dünyanın farklı ülkelerinden kamu yöneticileri, yerel yönetim temsilcileri, akademisyenler, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren foruma Alanya Üniversitesi de katılım sağladı.

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer başkanlığındaki heyette, Kimya Teknolojisi Bölümü’nden Öğr. Gör. Dr. Fethiye Takadaş ve Öğr. Gör. Müge Mirioğlu da yer aldı. Üniversite temsilcileri, üç gün boyunca gerçekleştirilen oturumlarda çevre yönetimi, atık azaltımı, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik çalışmaları yakından takip etti.

SIFIR ATIK VİZYONU ULUSLARARASI PLATFORMDA ELE ALINDI

Bu yıl geniş katılımla düzenlenen forumda, sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması, iklim değişikliğiyle mücadele, kaynakların verimli kullanılması ve çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesine yönelik politikalar değerlendirildi. Katılımcılar, kendi ülkelerinde hayata geçirilen başarılı uygulamaları paylaşırken, çevre dostu projelerin yaygınlaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Forum kapsamında düzenlenen panel ve oturumlarda, özellikle kentleşme, sanayi üretimi ve eğitim alanlarında sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm süreçleri masaya yatırıldı. Uzmanlar, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için çevresel farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekti.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ARTIK ZORUNLULUK”

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nın davetiyle foruma katılan Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, etkinlik süresince gerçekleştirilen oturumları takip ederek küresel yeşil dönüşüm politikaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sağer, yaptığı açıklamada sürdürülebilirliğin günümüzde yalnızca çevresel bir konu olmaktan çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sürdürülebilirlik artık bir tercih değil, zorunluluktur. Üniversiteler, bilimsel araştırmalar ve eğitim faaliyetleriyle bu dönüşümün merkezinde yer almalı, çevreye duyarlı politikaların hayata geçirilmesine öncülük etmelidir.”

Çevre bilincinin genç yaşlarda kazandırılmasının önemine de değinen Sağer, üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda toplumsal dönüşüme yön veren yapılar olduğunu vurguladı.

GENÇLERİN ÇEVRE BİLİNCİNE DİKKAT ÇEKTİ

Prof. Dr. Sağer, yeşil dönüşüm hedeflerinin kalıcı sonuçlar verebilmesi için genç nesillerin çevre konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Eğitim kurumlarının bu süreçte önemli sorumluluklar üstlendiğini belirten Sağer, çevre dostu uygulamaların üniversite kampüslerinden başlayarak toplumun tüm kesimlerine yayılması gerektiğini söyledi.

Alanya Üniversitesi’nin son yıllarda sürdürülebilirlik, çevre yönetimi ve enerji verimliliği alanlarında yürüttüğü çalışmaların devam edeceğini belirten Sağer, ulusal ve uluslararası platformlarda gerçekleştirilen organizasyonların bilgi paylaşımı açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.

ALANYA ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK

Forumun ardından yapılan değerlendirmede, Alanya Üniversitesi’nin çevre, sürdürülebilirlik ve sıfır atık alanlarında akademik çalışmalarını sürdürmeye devam edeceği bildirildi. Üniversitenin ilgili bölümleri tarafından yürütülen projelerle hem öğrencilerin çevre bilincinin artırılması hem de toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Uluslararası ölçekte gerçekleştirilen forum, çevresel sorunlara ortak çözümler geliştirilmesi ve sürdürülebilir gelecek hedefleri doğrultusunda iş birliği imkanlarının artırılması açısından önemli bir platform olarak öne çıktı.