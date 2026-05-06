"Olabilir" adlı şarkısıyla tanınan ve gerçek adı Enes Meral olan Mero, Almanya'nın Frankfurt kentindeki bir camide Kur'an-ı Kerim okudu. Aktarılan bilgilere göre, ünlü rapçinin mikrofon başında Kıyamet Suresi'ni tilavet ettiği anlar, cami cemaati tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Geçtiğimiz nisan ayında umre ziyareti gerçekleştiren sanatçı, manevi dünyasına dair kesitleri daha önce de kamuoyuna yansıtmıştı. Frankfurt'taki son görüntülerde ise Mero'nun, rap müziğindeki hareketli tarzının dışına çıkarak Kıyamet Suresi'nin 26 ile 38. ayetlerini okuduğu görülüyor.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI BULDU

Yayımlanan görüntülere göre, sanatçının cami içindeki tavrı ve tilaveti dinleyenler tarafından ilgiyle karşılandı. Müzik kariyeri boyunca genellikle sert ritimler ve hızlı söz akışıyla bilinen Meral'in bu performansı, takipçilerine farklı bir profil sundu.

ALANYA'DAKİ DİNLEYİCİLERİN DE DİKKATİNİ ÇEKTİ

Almanya'da yaşayan Türk diasporasının popüler kültürdeki önemli isimlerinden biri olan Mero'nun eserleri, Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya'da da özellikle genç nüfus tarafından yakından takip ediliyor. Yaz sezonu boyunca Alanya'daki turistik mekanlarda şarkıları sıkça çalınan sanatçının dini ritüellerine dair bu paylaşımları, ilçedeki yerel sosyal medya platformlarında da gündeme geldi.

Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi bulunan rapçinin, müzik hayatı ile kişisel inanç pratiklerini kamuoyuna yansıtması, popüler kültür figürlerinin toplumsal etkileri açısından dikkat çekiyor.