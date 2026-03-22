Orta Doğu’daki savaş turizmi ve havacılığı sert vurdu. Bölgedeki kayıp milyarlarca doları aşarken, Antalya ve Alanya için de “güven algısı” kaynaklı yeni bir risk alanı oluştu.

Orta Doğu’da 2026 başından bu yana tırmanan çatışmalar, yalnızca savaş hattındaki ülkeleri değil, turizm ve havacılık üzerinden tüm bölgeyi sarsıyor. Küresel turizm verilerine göre, savaşın ilk haftalarında uluslararası ziyaretçi harcamalarındaki günlük kayıp 600 milyon dolar seviyesine çıktı. Bu tablo, 20 gün civarında toplam kaybın 12 milyar doların üzerine taşındığını gösteriyor.

Bu gelişme Alanya ve Antalya için de uzaktan izlenecek bir başlık olmaktan çıktı. Çünkü turizmde bazen ilk bozulan şey uçuş değil, tatilcinin kafasındaki güven duygusu oluyor. Tatil iptali de çoğu zaman oradan başlıyor.

ORTA DOĞU’DA TURİZM GELİRİ ERİYOR

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nin savaş öncesi 2026 projeksiyonlarında Orta Doğu’nun yıl içinde 207 milyar dolarlık uluslararası ziyaretçi harcamasına ulaşması bekleniyordu. Ancak hava sahası kısıtlamaları, iptal edilen uçuşlar, düşen yolcu güveni ve otel rezervasyonlarındaki daralma bu hedefi ciddi biçimde riske soktu.

Özellikle Dubai, Abu Dabi, Doha ve Bahreyn gibi transit merkezler, sadece bölgesel turizm için değil küresel hava trafiği açısından da kritik önemde. Bu nedenle yaşanan her aksama, zincirleme biçimde başka destinasyonları da etkiliyor. Antalya gibi güçlü turizm kentleri için burada asıl mesele, doğrudan kriz değil; küresel turistin rota değiştirip değiştirmeyeceği.

HAVACILIKTA KRİZ BÜYÜDÜ

Çatışmalarla birlikte hava sahası kapanmaları ve güvenlik uyarıları havacılık tarafında büyük baskı yarattı. Savaşın ilk evresinde binlerce uçuşun iptal edildiği bildirildi. Sonraki günlerde de çok sayıda şirket sefer azaltma, rota değiştirme ya da geçici askıya alma yoluna gitti.

Türk Hava Yolları, Pegasus ve diğer bazı taşıyıcılar da dönem dönem Orta Doğu’daki belirli noktalara uçuş iptalleri açıkladı. Pegasus’un yayımladığı son duyurularda Dubai, Abu Dabi, Doha, Bahreyn, Kuveyt, Şam hattı çevresindeki bazı rotalarda iptal ve kısıtlama kararlarının uzatıldığı görüldü.

Bu durum sadece yolcuyu değil, otelleri, transfer şirketlerini, acenteleri ve bağlantılı hizmet sektörlerini de etkiliyor. Yani mesele yalnızca bir uçak kalktı mı kalkmadı mı değil. Zincir uzuyor.

ALANYA VE ANTALYA İÇİN RİSK NE?

Şu aşamada Antalya Havalimanı ve Türkiye’nin ana turizm destinasyonlarında operasyonlar normal akışını sürdürüyor. Resmi ve sektörel açıklamalarda, Antalya, Alanya, Bodrum ve İzmir gibi turizm merkezlerinde doğrudan bir kapanma ya da uçuş durması bulunmadığı vurgulanıyor.

Ancak sektör temsilcilerinin dikkat çektiği asıl başlık farklı: Aynı coğrafi kuşakta görülen savaş haberleri, Avrupa’daki turist açısından bazen ayrıntılı okunmuyor. Haritaya uzaktan bakan bir tatilci için “bölge karışık” algısı oluşursa, bu da erken rezervasyon kararlarını yavaşlatabiliyor. Alanya turizmi açısından tehlike tam burada başlıyor.

Bir başka risk de uçuş maliyetleri. Savaşın ardından jet yakıtı fiyatlarında sert yükseliş yaşandığına yönelik değerlendirmeler, yaz sezonuna dönük bilet fiyatlarını yukarı çekebileceği endişesini artırdı. Bu da özellikle orta gelir grubundaki turistin tatil tercihini etkileyebilir.

GÜVENLİ DESTİNASYON ALGISI DAĞILIRSA ETKİ BÜYÜR

Orta Doğu’daki lüks turizm merkezlerinde rezervasyon iptalleri ve fiyat indirimleri konuşulurken, Avrupa pazarında “daha güvenli destinasyon” arayışı hız kazandı. Bu tablo ilk bakışta Türkiye için fırsat gibi görünse de, Türkiye’nin de bölgeye yakınlığı nedeniyle algı tarafında dikkatli yönetim gerekiyor.

Alanya için iyi haber şu: Kent, güçlü otel stoğu, paket tur ağı, deniz-kum-güneş üçlüsündeki bilinirliği ve Antalya bağlantısı sayesinde hâlâ güçlü bir çekim merkezi. Kötü haber ise, savaş uzadıkça sadece doğrudan etkilenen ülkeler değil, yakın coğrafyadaki tüm destinasyonlar temkinli rezervasyon iklimine girebilir.

Vatandaş açısından bakınca mesele daha basit: Turist az gelirse otel, restoran, transfer, esnaf, sezonluk çalışan… herkes etkileniyor. Yani savaş haberi Alanya’dan kilometrelerce uzakta görünse bile, sezon sonunda çarşıdaki hareketten bile okunabilir.

SEZON ÖNCESİ GÖZLER REZERVASYON HIZINDA

Önümüzdeki günlerde en kritik veri, Antalya ve Alanya hattında rezervasyonların hız kesip kesmeyeceği olacak. Şu anda Türkiye’de turizm altyapısının çalışmaya devam etmesi önemli bir avantaj. Fakat savaşın süresi uzar, hava sahası krizi derinleşir ve uluslararası medya dili sertleşirse, yaz sezonunda psikolojik eşik daha görünür hale gelebilir.

Bu yüzden sektörün önünde iki dosya var: Birincisi operasyonların aksamadan sürmesi, ikincisi de Türkiye’nin güvenli ve açık destinasyon olduğu mesajının net biçimde verilmesi. Alanya turizmi için 2026 yazının kaderi biraz da burada belirlenecek.

Kaynak: World Travel & Tourism Council (WTTC), Reuters, Anadolu Ajansı, Pegasus Havayolları duyuruları