Türkiye Hentbol Federasyonu'nun (THF) 2026 yılı faaliyet programında yer alan üç önemli organizasyon, 6-12

Temmuz tarihleri arasında Alanya'da gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı çok sayıda sporcunun katılımıyla düzenlenecek etkinliklerin, ilçenin spor turizmindeki konumunu daha da güçlendireceği bildirildi.

Turnuvaların ilki olan 31. Alanya Uluslararası Ramazan Demirci Açık Alan Çim Hentbol Turnuvası ile Mini Minikler Türkiye Şampiyonası heyecanı aynı tarihlerde yaşanacak. Açıklanan takvime göre, 6-12

Temmuz'da Alanya Milli Egemenlik Stadı'nda oynanacak kız ve erkek kategorilerindeki maçlar, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek genç yetenekleri bir araya getirecek.

PLAJ HENTBOLU GALİP DERE'DE

Çim sahadaki mücadelelerin yanı sıra kum üzerinde de kupa heyecanı yaşanacak. Alanya Plaj Hentbol Turnuvası, 7-11

Temmuz tarihleri arasında Galip Dere Plaj Oyunları Alanı'nda sporseverlerle buluşacak. Antrenör, yönetici ve sporcu kafilelerinin katılımıyla plajlarda rekabet dolu karşılaşmalar oynanacak.

ORGANİZASYONLARIN ALANYA EKONOMİSİNE ETKİSİ NEDİR?

Yaz sezonunun en yoğun dönemine denk gelen bu üç büyük spor organizasyonunun, Alanya'daki konaklama ve hizmet sektörüne olumlu yansımaları yakından takip ediliyor. Yurt içinden ve yurt dışından ilçeye gelecek olan kafileler, hem bölgesel turizm hareketliliğini artıracak hem de Alanya'nın uluslararası spor destinasyonu kimliğini pekiştirecek.