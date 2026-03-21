Alanya istikametine doğru seyir halinde olan 07 H 0412 plakalı ticari araç, sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Konya sınırlarından Alanya yönüne doğru ilerleyen güzergahtaki Alacabel mevkii yakınlarında yaşanan olayda, tehlikeli viraj faciaya zemin hazırladı. Kontrolden çıkan araç saniyeler içinde adeta bir demir yığınına dönüştü.

CAN PAZARI YAŞANDI

Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan yolcular acımasızca yola savrulurken, bazı kazazedeler ise hurdaya dönen kasanın içinde sıkıştı. Olay yerindeki dehşet anlarının ardından bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde mahsur kalan vatandaşların imdadına Seydişehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye erleri yetişti. Zamana karşı büyük bir yarışın verildiği kurtarma operasyonunda, olay yerine ulaşan ambulanslardaki sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi kaza mahallinde gerçekleştirdi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Alanya'ya ulaşmak üzere yola çıkan araçta yaşanan bu feci kaza, güzergahtaki riskleri bir kez daha gözler önüne serdi. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öngörülürken, jandarma ekipleri güzergah üzerinde başka bir faciaya mahal vermemek adına geniş güvenlik önlemleri aldı. Meydana gelen korkunç kazanın kesin nedenlerini belirlemek amacıyla resmi soruşturma başlatıldı.