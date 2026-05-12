Alanya'da sahile vuran şüpheli bir pakette 40 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayın kaynağının belirlenmesi için ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.

Alanya Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürüttükleri rutin denetimler sırasında Keşefli Mahallesi sahilinde kıyıya vurmuş halde bir paket tespit etti.

ŞÜPHELİ PAKETTE UYUŞTURUCU BULUNDU

Ekipler tarafından yapılan detaylı incelemede, paketin içerisinde toplam 40 kilogram esrar olduğu belirlendi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, olay yeri güvenlik çemberine alındı.

Yetkililer, uyuşturucunun deniz yoluyla taşınmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Paketin hangi noktadan denize bırakıldığı ve kıyıya nasıl ulaştığı yapılacak incelemelerle netlik kazanacak.

SAHİL GÜVENLİK VE GÜVENLİK GÜÇLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Ele geçirilen uyuşturucu madde, delil işlemlerinin ardından ilgili birimlere teslim edildi. Güvenlik güçleri, olayın bağlantılarını ortaya çıkarmak ve sorumluları tespit etmek amacıyla kapsamlı çalışma yürütüyor.

Alanya kıyılarında gerçekleştirilen denetimlerin, deniz yoluyla yapılabilecek yasa dışı faaliyetlerin önlenmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.