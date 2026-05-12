Uşak’ta tarlada bulunan erkek cesedi, bölgede büyük üzüntü ve endişeye neden oldu. Kemalöz Mahallesi yakınlarında hareketsiz halde yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, boğaz kısmında kesik bulunan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin G.A. (63) olduğu belirlendi.

VATANDAŞLAR TARLADA HAREKETSİZ HALDE BULDU

Edinilen bilgilere göre, Kemalöz Mahallesi yakınındaki tarlada bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede G.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Boğazındaki kesik nedeniyle olayın şüpheli ölüm olarak değerlendirildiği öğrenildi.

CENAZE OTOPSİ İÇİN MORG’A KALDIRILDI

Polis ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı detaylı incelemenin ardından G.A.’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılacak otopsi sonucunda ölümün nedeni ve olayın tüm yönleriyle netlik kazanması bekleniyor.