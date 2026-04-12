​EMEĞİN GÜCÜ EĞİTİME DÖNÜŞTÜ

​Alanya’da kadın girişimciliğini destekleyen ve sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettiren AGİKAD, anlamlı bir projeyi daha başarıyla tamamladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Girişimci Kadınlar Çarşısı" meyvelerini verdi. Çarşıda sergilenen el emeği ürünlerin satışından elde edilen bağışlar, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Alanya Şubesi’ne teslim edildi.

​BAŞKAN OKŞAR: "EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ İÇİN ÜRETİYORUZ"

​Bağış teslimi sırasında açıklamalarda bulunan AGİKAD Başkanı Rukiye Okşar, dayanışmanın önemine dikkat çekti. Okşar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

​"Emekleriniz anlam buldu, bağışlar yerine ulaştı. AGİKAD olarak düzenlediğimiz 8 Mart Girişimci Kadınlar Çarşısı’nda kız öğrencilerimiz için topladığımız bağışları bugün Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne teslim ettik. Bizleri sevgiyle karşılayan Kıymetli ÇYDD Başkanımıza ve değerli yönetimine teşekkür ederiz. Eğitimde fırsat eşitliği için üretmeye ve paylaşmaya devam ediyoruz!"

​​Girişimci kadınların ekonomik hayata katılımını teşvik ederken toplumsal fayda sağlamayı da amaçlayan dernek, bu bağışla birçok kız öğrencinin eğitim hayatına dokunmayı hedefliyor. ÇYDD yönetimi ise AGİKAD’ın bu duyarlı yaklaşımının diğer kurumlara da örnek olması gerektiğini belirterek teşekkürlerini sundu.