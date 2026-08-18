ALANYA protokolü, Antalya Valisi Hulusi Şahin’e ziyarette bulundu. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve Corendon Alanyaspor yöneticilerinin yer aldığı heyet, Vali Şahin ile makamında bir araya geldi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Alanya ve spor gündemi üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, hafta sonu oynanacak Corendon Alanyaspor-Beşiktaş karşılaşması da görüşmenin önemli başlıklarından biri oldu.

VALİ ŞAHİN’İ MAÇA DAVET ETTİLER

Alanya protokolü ve Alanyaspor yöneticileri, Trendyol Süper Lig’in 2’nci haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesine Antalya Valisi Hulusi Şahin’i davet etti.

Nazik ziyaret ve davetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Şahin, Alanya’nın Süper Lig’deki temsilcisi Corendon Alanyaspor’a desteğini iletti. Şahin, Beşiktaş karşılaşması öncesinde turuncu-yeşilli takıma başarı dileklerinde bulundu.

ALANYA’DA FUTBOL HEYECANI

Trendyol Süper Lig’in yeni sezonunda yoluna devam eden Corendon Alanyaspor, hafta sonu sahasında ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş’ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde kentte de maç heyecanı yaşanmaya başladı.

Turuncu-yeşilli ekip, taraftarının desteğiyle sahasında başarılı bir sonuç elde etmeyi hedeflerken, Alanya protokolünün gerçekleştirdiği ziyaret de kritik mücadele öncesinde takıma verilen desteğin bir göstergesi oldu.

DEV MAÇ 23 AĞUSTOS’TA

Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 2’nci haftasında 23 Ağustos Pazar günü saat 21.30’da Alanya Oba Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Alanyaspor’un kendi sahasında oynayacağı mücadelede tribünlerde yoğun ilgi beklenirken, turuncu-yeşilliler taraftar avantajını kullanarak sahadan istediği sonuçla ayrılmayı amaçlıyor. (Mehmet TUNÇ)