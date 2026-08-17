CORENDON Alanyaspor U19 Takımı, U19 PAF Ligi’nde 2026-2027 sezonunun ilk karşılaşmasına Gaziantep deplasmanında çıktı. Gaziantep FK U19’un konuğu olan turuncu-yeşilli gençler, mücadeleden 1-1’lik beraberlikle ayrılarak sezonun ilk puanını hanesine yazdırdı.

Karşılaşmanın ilk bölümünde iki ekip de kontrollü bir oyun ortaya koyarken, ev sahibi Gaziantep FK ilk yarıda bulduğu golle üstünlüğü ele geçirdi. Alanyaspor U19, rakibinin golüne ilk 45 dakika içerisinde karşılık veremeyince soyunma odasına geride gitti.

İKİNCİ YARIDA ALANYASPOR BASKISI

İkinci yarıya beraberlik hedefiyle çıkan turuncu-yeşilliler, rakip kalede daha etkili olmaya çalıştı. Teknik ekibin hamleleriyle hücumdaki etkinliğini artıran Alanyaspor U19, aradığı golü mücadelenin 68’inci dakikasında buldu.

TAHA ÇELİK SAHNEYE ÇIKTI

Alanyaspor’un beraberlik golünü Taha Çelik kaydetti. 68’inci dakikada rakip fileleri havalandıran genç futbolcu, skoru 1-1’e getirerek takımını yeniden maça ortak etti.

Kalan dakikalarda iki takım da üstünlük golü için mücadele etmesine rağmen skor değişmedi ve karşılaşmanın son düdüğü 1-1’lik eşitlikle çaldı.

İLK DEPLASMANDAN 1 PUAN

Gaziantep gibi zorlu bir deplasmandan puan çıkarmayı başaran Corendon Alanyaspor U19, böylece U19 PAF Ligi’ndeki yeni sezon macerasına 1 puanla başlamış oldu.

Turuncu-yeşilli gençler, önümüzdeki haftalarda oynayacakları karşılaşmalarda ilk galibiyetlerini alarak ligde üst sıralara doğru ilerlemeyi hedefleyecek. (Mehmet TUNÇ)