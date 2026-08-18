Bağışlar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Alanya'nın çevresindeki aktif tektonik yapılara işaret ederek, deprem riskine karşı güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasının kamu kurumlarının temel sorumlulukları arasında olduğunu belirtti.

CUMHURİYET MAHALLESİ 2018'DE RİSKLİ ALAN İLAN EDİLDİ

Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisindeki yaklaşık 37,3 hektarlık alan, 20 Kasım 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla "riskli alan" ilan edildi. Karar, 13 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Riskli alandaki iş ve işlemlere ilişkin yetki ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 12 Mart 2018 tarihli yazısıyla Alanya Belediyesi'ne devredildi. Böylece bölgedeki dönüşüm sürecinin yürütülmesinde belediye yetkilendirildi. Bağışlar, aradan geçen süreyi hatırlatarak yaklaşık 37,3 hektarlık bölgede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının bugün hangi aşamada olduğunun kamuoyuna açıklanmasını istedi.

PLANLAR 2024'TE KESİNLEŞTİ

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki dönüşüm sürecinde sonraki yıllarda imar planlarına ilişkin çalışmalar da yürütüldü. Bölge ve 905 ada 2 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri Bakanlık tarafından onaylandı.

Planlar 31 Ocak 2024'te askıya çıkarıldı. Askı dönemindeki itirazların Bakanlık tarafından reddedilmesinin ardından planların kesinleştiği açıklandı. Alanya Belediyesi de Eylül 2024'te dönüşüm amaçlı imar planlarının yürürlüğe girdiğini duyurdu. Bağışlar'ın açıklaması ise planların kesinleşmesinden sonraki uygulama sürecini yeniden gündeme taşıdı.

BELEDİYEYE ÜÇ SORU YÖNELTTİ

Bağışlar, Alanya Belediyesi'nden öncelikle riskli alan ilan edilen yaklaşık 37,3 hektarlık bölgede kentsel dönüşüm projesinin mevcut durumunun açıklanmasını istedi. İkinci olarak, yetkinin belediyeye devredilmesinden bu yana bölgedeki hak sahipleriyle kaç toplantı yapıldığını ve bu görüşmelerde hangi sonuçlara ulaşıldığını sordu.

Bağışlar'ın üçüncü sorusu ise sürecin yönetimine ilişkin oldu. Belediye bünyesinde kentsel dönüşüm konusunda bir koordinasyon eksikliği bulunup bulunmadığının açıklanmasını talep etti.

KAMU KURUMLARININ EN ÖNEMLİ GÖREVLERİNDEN BİRİ

Bağışlar açıklamasında, "Kamu kurumlarımızın en önemli görevlerinden birisi de vatandaşlara deprem güvenlikli yaşam alanları oluşturmaktır" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Mahallesi'ne ilişkin çalışmaların geçmişte Belediye Meclisi gündemine de geldiğini hatırlatan Bağışlar, "Bu anlamda 2017 ve 2018 yıllarında Belediye Meclisimizde yaptığımız çalışmaların devam ettirilmesi gerekmektedir" dedi. Bağışlar, Alanya'nın deprem tehlikesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek Cumhuriyet Mahallesi'ndeki dönüşümün mevcut durumuna ilişkin belediyeden somut bilgi beklediklerini ifade etti.