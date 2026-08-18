ALANYA Belediyesi, kent merkezi ve kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yol bakım, onarım ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışma gerçekleştirdiği noktalardan biri de Özvadi Mahallesi oldu.

Mahallenin Akçocuklar Sokak bölgesinde yürütülen asfaltlama çalışması ekiplerin yoğun mesaisinin ardından tamamlandı. Toplam 2 bin 500 metre uzunluğundaki yolun asfaltlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım koşullarının iyileştirilmesi ve mahalle sakinlerinin daha konforlu bir ulaşıma kavuşması hedeflendi.

2 BİN 500 METRELİK ÇALIŞMA TAMAMLANDI

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında Akçocuklar Sokak’ın 2 bin 500 metrelik bölümü asfaltla buluşturuldu. Çalışmanın tamamlanmasıyla yolun daha düzenli ve kullanışlı hale gelmesi sağlandı.

Özellikle mahalle sakinlerinin günlük ulaşımında kullandığı güzergâhta gerçekleştirilen asfalt çalışmasının bölgedeki ulaşım konforuna katkı sağlaması bekleniyor.

MAHALLE SAKİNLERİNİN ULAŞIMI KOLAYLAŞACAK

Alanya Belediyesi’nin mahallelerde sürdürdüğü yol çalışmalarıyla mevcut yolların fiziki şartlarının iyileştirilmesinin yanı sıra sürücüler ve bölge sakinleri için daha rahat ulaşım imkânı oluşturulması amaçlanıyor.

Özvadi Mahallesi’ndeki çalışmanın tamamlanmasıyla Akçocuklar Sokak’ta ulaşımın daha konforlu hale geldiği belirtilirken, yenilenen yol mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu.

MUHTAR ÇALIŞ’TAN BAŞKAN ÖZÇELİK’E TEŞEKKÜR

Çalışmaların tamamlanmasının ardından açıklamada bulunan Özvadi Mahalle Muhtarı Osman Çalış, yolun asfaltlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yapılan hizmetin mahallede yaşayan vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracağını belirten Çalış, çalışmanın hayata geçirilmesinden dolayı Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile sahada görev yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Alanya Belediyesi’nin kent genelindeki ihtiyaçlar doğrultusunda yol bakım, yenileme ve asfaltlama çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.(Şerife ÇOBAN)