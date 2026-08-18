(Mehmet TUNÇ)

ALANYA’DA turizm sezonunun hareketliliği gece hayatına da yansımaya devam ediyor. Yaz boyunca farklı DJ performansları ve sahne etkinliklerine ev sahipliği yapan eğlence mekanları, hem yerli hem de yabancı tatilcilerin buluşma noktası oluyor.

Bu kapsamda ünlü DJ JEA da geçtiğimiz günlerde Illusion Beach Club Hotel bünyesindeki gece kulübünde sahne aldı. Gece boyunca DJ kabininde kalan JEA, sevilen parçaları ve yüksek tempolu performansıyla konuklara müzik dolu saatler yaşattı.

DJ JEA’DAN HAREKETLİ PERFORMANS

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden programda DJ JEA, hazırladığı setlerle eğlencenin temposunu yükseltti. Farklı müzik tarzlarından parçaları performansında bir araya getiren JEA’ya konuklar da danslarıyla eşlik etti.

Müzik ve eğlencenin bir araya geldiği gecede tatilciler, Alanya’nın yaz atmosferinde keyifli vakit geçirme fırsatı buldu. DJ JEA’nın performansı sırasında mekandaki hareketlilik gece boyunca devam etti.

ALANYA’DA GECE HAYATI HAREKETLİ

Yaz sezonuyla birlikte Alanya’nın eğlence hayatında yaşanan yoğunluk da sürüyor. Kentteki gece kulüpleri ve eğlence mekanlarında gerçekleştirilen DJ performansları, konserler ve farklı sahne etkinlikleri sezon boyunca tatilcilere alternatif eğlence seçenekleri sunuyor.

Özellikle yaz aylarında kenti tercih eden yerli ve yabancı turistlerin gece eğlencesine gösterdiği ilgi, mekanlardaki etkinlik programlarına da yansıyor. Farklı isimlerin sahne aldığı organizasyonlarla Alanya gecelerindeki hareketlilik devam ediyor.

DJ JEA’nın Illusion Beach Club Hotel’deki performansı da sezonun müzik ve eğlence dolu gecelerinden biri olarak geride kaldı.(Mehmet TUNÇ)