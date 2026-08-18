ALANYA’NIN Mahmutseydi Mahallesi Karanlıkdere Mevkii’nde yaşayan vatandaşlar, uzun süredir cep telefonlarının çekmemesinden şikâyetçi. Daha önce iletişim sorunu yaşamadıklarını belirten mahalle sakinleri, baz istasyonunun kaldırılmasının ardından bölgede telefon iletişiminin tamamen kesildiğini öne sürerek GSM operatörlerinden çözüm bekliyor.

Alanya’nın Mahmutseydi Mahallesi’ne bağlı Karanlıkdere Mevkii’nde yaşayan vatandaşlar, uzun süredir devam eden telefon çekim sorununa tepki gösterdiler. Bölgede cep telefonlarının çekmediğini ve iletişim kurmakta ciddi sıkıntı yaşadıklarını belirten mahalle sakinleri, özellikle acil durumlarda yakınlarına ulaşamamanın endişesini yaşadıklarını söylediler.

Vatandaşlar, bölgede daha önce cep telefonlarının çektiğini ancak baz istasyonunun kaldırılmasının ardından iletişim imkanlarının büyük ölçüde ortadan kalktığını ifade ettiler. Karanlıkdere’de yaşayanların günlük yaşamını da olumsuz etkileyen sorun nedeniyle vatandaşlar, GSM operatörlerinin bölgedeki altyapıyı yeniden değerlendirmesini ve gerekli yatırımların yapılmasını istiyor.

'ACİL DURUMLARDA NE YAPACAĞIZ'

Telefonların çekmemesinin özellikle sağlık sorunları, kaza, yangın ve benzeri acil durumlarda ciddi risk oluşturabileceğine dikkat çeken mahalle sakinleri, yetkililerden kalıcı çözüm talep ediyorlar. Vatandaşlar, cep telefonu hizmetinin artık lüks değil, günlük yaşamın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu belirterek bölgenin iletişim sorununa çözüm bulunmasını istediler.

Muhabir: Gülser Yiğit