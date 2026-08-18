SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’de organ ve doku bağışına ilişkin güncel verileri paylaştı. Organ bağışı işlemlerinin vatandaşlar açısından daha kolay ve erişilebilir hale getirilmesi amacıyla başlatılan dijital uygulamanın önemli bir katılıma ulaştığını belirten Memişoğlu, 143 bin 887 kişinin dijital vasiyetini oluşturduğunu bildirdi.

Organ bağışı süreçlerinin e-Devlet ve e-Nabız sistemlerine taşındığını hatırlatan Bakan Memişoğlu, vatandaşların dijital ortam üzerinden organ bağışı iradelerini ortaya koyabildiğini ifade etti.

143 BİN 887 KİŞİ DİJİTAL VASİYETİNİ OLUŞTURDU

Bakan Memişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada dijitalleşmenin ardından organ bağışına yönelik ortaya çıkan rakamları kamuoyuyla paylaştı.

Memişoğlu, “O günden bugüne, 143 bin 887 vatandaşımız dijital vasiyetini oluşturarak bu iyilik hareketine katıldı. 2 milyon 510 bin 18 organ ve doku nice hayatlara umut olmak üzere bağışlandı” ifadelerini kullandı.

Açıklanan veriler, bir kişinin birden fazla organ veya doku için bağış iradesi oluşturabilmesi nedeniyle dijital vasiyet oluşturan kişi sayısından daha yüksek bir toplam organ ve doku sayısına işaret ediyor.

ORGAN BAĞIŞI SÜRECİ DİJİTALLEŞTİRİLDİ

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen düzenlemeyle organ bağışına ilişkin işlemlerin e-Devlet ve e-Nabız üzerinden yapılabilmesinin önü açıldı. Böylece vatandaşların bağış iradelerini dijital ortamda kayıt altına alabilmeleri kolaylaştırıldı.

Dijital sistem sayesinde organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşların işlemlere daha kolay erişebilmesi ve bağış süreçlerinin daha etkin şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

MİLYONLARCA ORGAN VE DOKU İÇİN BAĞIŞ İRADESİ

Bakan Memişoğlu’nun açıkladığı verilere göre dijital vasiyet oluşturan 143 bin 887 vatandaş tarafından toplam 2 milyon 510 bin 18 organ ve doku için bağış iradesi ortaya konuldu.

Memişoğlu, organ bağışını bir “iyilik hareketi” olarak nitelendirirken, yapılan bağışların organ nakli bekleyen hastalar açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Organ ve doku bağışında oluşan her yeni iradenin, nakil bekleyen hastalar için yeni bir umut anlamına geldiği vurgulandı.