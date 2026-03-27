Alanya ile Anamur arasında Aydıncık güzergahında trafik durma noktasına geldi. Yüzlerce araç uzun süre ilerleyemedi, neden henüz netleşmedi.

TRAFİK KİLOMETRELERCE UZADI

Alanya’dan Mersin yönüne uzanan Alanya–Anamur Aydıncık Mersin yolu üzerinde trafik adeta kilitlendi. Vatandaşların sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, yüzlerce aracın uzun süre hareketsiz şekilde beklediği görüldü.

Sürücüler, yol boyunca kilometrelerce uzanan araç kuyruğunda ilerleyemeden beklemek zorunda kaldı. Özellikle hafta sonuna girilirken yoğunluğun artması dikkat çekti.

NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Trafiğin neden durduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgede kaza mı var, yol çalışması mı yapılıyor sorusu henüz yanıt bulmuş değil.

Yolda bulunan sürücüler, uzun süre beklediklerini belirtirken bazı araçların kontak kapattığı görüldü.

VATANDAŞLAR SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Yolda mahsur kalan vatandaşlar, yaşanan durumu cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde trafik akışının tamamen durduğu ve araçların metrelerce ilerleyemediği dikkat çekti.

Bir sürücü, “Ne olduğunu kimse bilmiyor, herkes bekliyor” diyerek duruma tepki gösterdi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sürücüler, özellikle Alanya-Anamur yolunda trafik neden durdu sorusuna yanıt ararken, yetkililerden gelecek açıklama bekleniyor. Trafiğin ne zaman normale döneceği ise belirsizliğini koruyor.