Kargıcak Mahalle Muhtarı Muammer Asiltürk, vatandaşları 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe giren yeni vergi yükümlülükleri konusunda uyardı.

​MUHTAR ASİLTÜRK: "CEZALI DURUMA DÜŞMEYİN"

​Kargıcak Mahalle Muhtarı Muammer Asiltürk, yaptığı açıklamada 6360 sayılı kanun kapsamında tanınan sürenin 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla dolduğunu hatırlattı. Asiltürk, mahalle sakinlerini şu sözlerle bilgilendirdi:

​"Halkımızın dikkatine; bilindiği üzere 6360 sayılı kanun kapsamında, 7440 sayılı yasa ile tanınan kırsal mahalle statüsü 31/12/2025 yılı itibarıyla sona ermiştir. Bu tarih itibarıyla ev, arsa ve tarla emlak vergisine tabi olunmuştur. Mahalle halkımızın cezalı duruma düşmemeleri için emlak vergilerini Mayıs ayına kadar iki taksit halinde ya da peşin olarak ödemeleri önemle rica olunur."

​ALANYA’DA TEK BAŞINA MÜCADELE: SAADET ARICAN

​Büyükşehir sınırları içerisinde yer alan ve eski köy statüsünde olan mahallelerin, vergilerden muaf kalabilmek için bağlı bulundukları ilçe belediyelerine "Kırsal Mahalle" statüsü için başvuru yapma hakkı bulunuyordu.

Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7254 Sayılı Kanun ile tanınan bu hakkı Alanya'da öngörülü davranarak kullanan tek isim Hocalar Mahalle Muhtarı Saadet Arıcan oldu.

​Ancak Arıcan, bu süreçte diğer mahalle muhtarlarından benzer bir talep gelmeyince adeta yalnız kaldı. Mevzuattaki haklarını korumak adına resmi başvurusunu gerçekleştiren Arıcan’ın talebine henüz yetkili mercilerden bir yanıt gelmediği öğrenildi.

​KIRSAL MAHALLE STATÜSÜ NEDEN ÖNEMLİ?

​Başvurular olumlu sonuçlandığında, kırsal mahalle statüsü kazanan yerleşim yerlerinde vatandaşlar şu büyük avantajlardan yararlanmaya devam ediyor.

​Emlak Vergisi Muafiyeti: Konutlar emlak vergisinden tamamen muaf tutuluyor.

​Düşük Su Faturası: İçme ve kullanma suları, şehir merkezindeki tarifelerin en fazla %25’i (dörtte biri) oranında ücretlendiriliyor.

​Harç Muafiyeti: Ticari amaçlı olmayan yapılar için bina inşaat harcı ve imarla ilgili harçlar alınmıyor.

​İşletme İndirimi: Esnafların ödeyeceği bazı vergi ve harçlarda %50 indirim uygulanıyor.

​Eski köy statüsündeki mahallelerde bu avantajlar 2026 itibarıyla resmen sona ererken, gözler Hocalar Mahallesi'nin bekleyen başvurusuna çevrildi. Muhtar Asiltürk'ün uyarısı doğrultusunda, diğer mahalle sakinlerinin mağduriyet yaşamaması için Mayıs ayı sonuna kadar emlak vergisi ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekiyor.