Alanya Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan program, kentin spor turizmindeki yükselişine ışık tuttu. Söyleşi, Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda konuşan Açıkalın, tesisin Alanya için stratejik önem taşıdığını belirterek, "Bu merkez sadece bir spor alanı değil, aynı zamanda Alanya’nın dünyaya açılan vitrini" mesajını verdi. Açıkalın, bugüne kadar başarıyla düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonların perde arkasına da değindi. Organizasyon süreçlerinde ciddi bir ekip çalışması yürütüldüğünü vurgulayan Açıkalın, Alanya'nın artık plaj sporları denince akla gelen ilk destinasyonlardan biri haline geldiğini ifade etti. Programda, gerçekleştirilen etkinliklerin yalnızca spor anlamında değil, turizm ve şehir ekonomisi açısından da büyük katkı sağladığına dikkat çekildi. Açıkalın, spor turizminin Alanya'nın marka değerini artırdığını ve yılın 12 ayına yayılan bir hareketlilik oluşturduğunu dile getirdi. Alanya Belediyesi'nin paylaşımıyla geniş kitlelere ulaşan program, kentin spor alanındaki vizyonunu bir kez daha gözler önüne sererken, Alanya'nın uluslararası organizasyonlardaki güçlü konumunu da pekiştirdi. Cemali AYDINOĞLU



