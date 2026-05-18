Beşiktaş kulübünde teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar resmen ayrıldı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde konuya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Serdal Adalı, ayrılık kararının öğle saatlerinde yapılan toplantıda alındığını bildirdi.

Geride kalan kötü sezonun değerlendirmesi ve gelecek yılın planlaması amacıyla bir araya geldiklerini belirten Adalı, taraftar tepkilerinin ayrılıkta belirleyici olduğunu aktardı. Adalı'nın açıklamalarına göre, Sergen Yalçın artan tepkilere göğüs gerecek durumda olmadığını ifade ederek görevine devam etmek istemedi.

TAZMİNAT ÖDENECEK Mİ?

Ayrılık sürecinin mali boyutuna da değinen Adalı, Sergen Yalçın'a herhangi bir tazminat ödenmeyeceğini ve haziran ayı maaşının verilmeyeceğini duyurdu. Ancak teknik ekibe kulübe katkılarından dolayı bir teşekkür ödemesi yapılması planlanıyor. Son üç dört sezondur camianın beklentilerinin karşılanamadığını belirten Adalı, idari ve finansal zorluklara rağmen taraftarın tepkisinde haklı olduğunu vurguladı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR KİM OLACAK?

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışları zaman kaybetmeden başladı. Sürecin ilerleyişinde Serkan Reçber'in hazırladığı raporlar ve fikirleri belirleyici olacak. Kulübün mali ve idari dengelerini gözeterek hızlı bir karar almayı hedeflediklerini belirten Adalı, kamuoyunda sıkça ismi geçen Şenol Güneş iddialarına da net bir yanıt verdi. Adalı, Şenol Güneş'i çok sevmesine rağmen kendisiyle çalışmayı düşünmediğini kesin bir dille açıkladı.