MAÇA hızlı başlayan Alanya 1221 FSK, henüz 14. dakikada öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Burak Özdemir, klas bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne taşıdı. Bu gol aynı zamanda maçın da kaderini belirledi. Golün ardından kontrollü bir oyun sergileyen Alanya 1221 FSK, savunmada disiplinli duruşuyla rakibine net fırsatlar tanımadı. Uşakspor'un beraberlik çabaları sonuçsuz kalırken, ev sahibi ekip skor avantajını maç sonuna kadar korumayı başardı. Bu önemli galibiyetle birlikte Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü puanını 34'e yükseltti. Ligde rahat bir konuma gelen mavi-beyazlılar, kalan haftalara moralli girdi. Cemali AYDINOĞLU
Alanya 1221 sahasında 3 puanı aldı
Nesine.com 3. Lig 4. Grup 26. hafta mücadelesinde Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü, sahasında konuk ettiği Uşakspor'u 1-0 mağlup ederek hanesine 3 puanı yazdırdı. Milli Egemenlik Stadı'nda oynanan karşılaşmada mavi-beyazlı ekip, etkili oyunuyla dikkat çekti
Kaynak: Haber Merkezi
Trend Haberler
Alanya'da acı kaza: Ölü ve yaralılar var
Alanya’da sürücülere ceza uyarısı: Bagajında yoksa direkt yazılıyor
Alanya'da muhtarlık krizi bitti mi? Mesaj geldi
Alanya-Manavgat yolculuğu cep yakıyor: Fiyatlar yükseldi
Son Dakika! İran Türkiye'ye 4. defa füze attı: İsrail'in oyunu mu?
Alanya’da 45 gündür kaldırılmayan demir yığını endişe yaratıyor