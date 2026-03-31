MAÇA hızlı başlayan Alanya 1221 FSK, henüz 14. dakikada öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Burak Özdemir, klas bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne taşıdı. Bu gol aynı zamanda maçın da kaderini belirledi. Golün ardından kontrollü bir oyun sergileyen Alanya 1221 FSK, savunmada disiplinli duruşuyla rakibine net fırsatlar tanımadı. Uşakspor'un beraberlik çabaları sonuçsuz kalırken, ev sahibi ekip skor avantajını maç sonuna kadar korumayı başardı. Bu önemli galibiyetle birlikte Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü puanını 34'e yükseltti. Ligde rahat bir konuma gelen mavi-beyazlılar, kalan haftalara moralli girdi. Cemali AYDINOĞLU

