Alanya turizm sektörünü yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Kestel Mahallesi'nde faaliyet gösteren Orient Palace Otel, Alanya İcra Dairesi'nin 2020/24804 E sayılı dosyası kapsamında ihale yoluyla satışa çıkarılıyor.

Turizm yatırımları açısından dikkat çeken satış sürecinin, sektör temsilcileri ve yatırımcılar tarafından yakından takip edildiği belirtiliyor.

206 MİLYON TL DEĞER BİÇİLDİ

Hazırlanan bilirkişi raporuna göre tesise 206 milyon TL değer biçildi. İhalenin ise yasal prosedür kapsamında bu bedelin yarısı olan 103 milyon TL'den başlayacağı öğrenildi.

Uzmanlar, Alanya'nın turizm potansiyeli ve Kestel bölgesinin gelişen yapısı nedeniyle ihaleye yoğun ilgi gösterilmesini bekliyor.

500 YATAK KAPASİTESİNE ULAŞABİLECEK

Edinilen bilgilere göre tesiste şu anda 84 standart oda ve 4 aile odası bulunuyor.

Aynı parsel içerisinde yer alan ve kiraya verilen bağımsız bölümlerin de değerlendirilmesi halinde tesisin kapasitesinin yaklaşık 200 oda ve 500 yatağa kadar çıkarılabileceği ifade ediliyor.

Bu durum, otelin yatırım potansiyelini önemli ölçüde artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ ALANYA'DA

Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Alanya'da, son yıllarda otel yatırımları ve konaklama tesislerine yönelik ilgi artmaya devam ediyor.

Özellikle Kestel Mahallesi; üniversite, sahil bandı, yeni yaşam alanları ve ulaşım avantajları nedeniyle yatırımcıların dikkatini çeken bölgeler arasında yer alıyor.

Turizm sektöründeki hareketlilik, büyük ölçekli tesislerin satış ve devir süreçlerini de doğrudan etkiliyor.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Orient Palace Otel'in satış sürecinin, Alanya turizm sektöründe yeni yatırım hamlelerini beraberinde getirebileceği değerlendiriliyor.

İhalenin sonuçlanmasının ardından tesisin yeni yatırımcı tarafından mevcut yapısıyla işletilmeye devam edip etmeyeceği ya da kapsamlı bir yenileme sürecine girip girmeyeceği önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.

Özellikle yaz sezonunun yoğun olarak yaşandığı Alanya'da, büyük ölçekli turizm yatırımları sektörün geleceği açısından önem taşıyor.