1980'li ve 90'lı yılların tanınmış mankenlerinden Hoyt Richards'ın hayatı, "Bring Me The Beauties: A Model Cult" adlı üç bölümlük belgeselle yeniden gündeme geldi. Page Six'in aktardığına göre, şu an 64 yaşında olan Richards, kariyerinin zirvesindeyken "Eternal Values" isimli bir tarikata katılarak 4 ila 5 milyon dolar arasında bir serveti kaybetti.

Richards, gündüzleri Avrupa'da moda çekimlerine katılırken geceleri New York Midtown'da tarikat üyeleriyle birlikte bir apartman zemininde uyuduğunu belirtti. Princeton Üniversitesi'nden 1985 yılında mezun olduktan sonra tarikata tam zamanlı katılan model, kazandığı paranın yalnızca faturalarını ödeyecek kısmını kendine ayırıp geri kalanını tarikat lideri Frederick von Mierers'e aktardığını ifade etti.

UZAYLI OLDUĞUNU İDDİA EDEN LİDER

Asıl adı Fred Meyers olan ve 1990 yılında 43 yaşındayken AIDS'ten hayatını kaybeden tarikat lideri von Mierers, kendisini bir uzaylı olarak tanıtıyordu. Hedef kitlesi olarak Studio 54'teki gençleri ve yeni profesyonelleri seçen von Mierers, üyelerine kıyamet sonrası yeni bir toplum inşa edeceklerini vadediyordu. Richards, liderle ilk kez 1978 yılında on altı yaşındayken tanıştığını ve tarikatta toplam 15 yıl geçirdiğini doğruladı.

TARİKATLARDA PSİKOLOJİK BAĞIMLILIK SÜRECİ

Uzmanlara göre, tarikat üyelerinin yaşadığı bu durum "bilişsel çelişki" olarak adlandırılıyor. Bireyler, grubun uygulamalarının yanlış, tehlikeli veya istismara açık olduğunu hissetmelerine rağmen, inandırıldıkları sözde ruhsal veya manevi misyon nedeniyle gruptan kopamıyor. Richards'ın "Olanların yanlış olduğunu biliyordum ama manevi bir iş yaptığımız duygusundan kurtulamıyordum" şeklindeki ifadesi, tarikat mağdurlarının beyin yıkama süreçlerinde karşılaştıkları tipik psikolojik bariyerleri yansıtıyor.

Los Angeles'a taşınarak kendine yeni bir hayat kuran eski model, kariyerindeki yükselişi uzun süre bu tarikata bağladığını ve bunun gizli bir formül olduğuna inandırıldığını belirtiyor. Belgesel, dışarıdan ışıltılı görünen hayatların ardındaki manipülasyon dinamiklerini detaylarıyla ortaya koyuyor.