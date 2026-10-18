BİR turizm sezonunun daha sonuna geldik sayılır...

Her ne kadar "12 ay turizm" konusu yıllardan beri Alanya'nın hayallerini süslese de henüz o kıvamda değiliz...

Artık uzatma sürelerini yaşadığımız turizm sezonu bu yıl çok kötü geçmedi gibi...

Çok iyi olmasa da, en azından turizmciler açısından idare etti...

Ancak esnaf açısından aynı şeyi söylemek pek mümkün görünmüyor...

Esnaf, umduğunu yine bulamadı...

Tabiri caizse, sezonu göbeğini kaşıya kaşıya geçiremedi...

Yine sıkıntılı...

Yine mutsuz...

Bunu ben söylemiyorum...

Gelen tepkilerden, yapılan açıklamalardan çıkan sonuç böyle...

BAŞKAN ÖZDEMİR OLDUKÇA DUYARLI

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Ali İhsan Özdemir, üç-beş gün önce açıklama yaptı misal...

Esnafın 2026 sezonunda ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığına dikkat çekti...

Artan maliyetler ve azalan kazançlar nedeniyle birçok esnafın geçimini sağlamakta zorlandığını ifade etti...

Esnafın yükünü hafifletecek uygulamaların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı...

Sürekli esnafın içinde olan, sorunları yakından takip eden, 7/24 esnafı dinleyen Ali İhsan Başkan da kafasına göre yapmıyor bu tespitleri...

Esnaftan gelen tepkilere dayanarak söylüyor...

Ali İhsan Başkan, esnafın derdini dinleyip, dile getirme ve çözüm arama anlamında üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor...

Bu konuda hakkını yemeyelim....

Laf hazır Ali İhsan Başkan'a gelmişken, bir kaç kelam daha edelim...

Başkan Özdemir, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin güçlendirilmesi, kayıtlı ekonominin desteklenmesi ve mesleki dayanışmanın artırılması konularında son derece duyarlı...

Genç yaşlarda atıldığı meslek hayatında ticaret ve esnaf kültürünü sahada bizzat yaşayarak öğrenmiş...

Oldukça tecrübeli bir yönetici...

Alanya esnafını temsil gücü yüksek...

Sorunların ilgili makamlara ulaşması ve çözüm arayışlarının hızlanarak daha etkin hale gelmesi açısından önemli özellikler bunlar...

Kıymetini bilmek lazım...

Nokta...

Yeni Parti'nin ilk kurumsal ziyareti

CUMHURİYET Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti saflarına geçen Bülent Kandemir ve ekibinin ilk kurumsal ziyareti Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk'e oldu...

Sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili paylaşım yapan İlçe Başkanı Bülent Kandemir, şu ifadeleri kullandı...

"Yeni Parti Alanya İlçe Yönetimi olarak ilk kurumsal ziyaretimizi Alanya Kaymakamı Sayın Şakir Öner Öztürk’e gerçekleştirdik...

Ziyaretimizde yeni yönetim kurulumuzu tanıtarak Alanya’mızın sorunları ve ihtiyaçları üzerine görüş alışverişinde bulunduk... Kentimizin daha yaşanabilir bir geleceğe kavuşması için Yeni Parti olarak önerilerimizi ve değerlendirmelerimizi Sayın Kaymakamımıza ilettik...

Nazik kabulleri ve yapıcı sohbetleri için Sayın Şakir Öner Öztürk’e teşekkür ederiz"...

Nokta...

Ali Hancı yeni yaşını kutladı

SİYASET dünyasının Alanya'daki etkin ve tanınmış isimlerinden Ali Hancı, geçtiğimiz günlerde yeni yaşına girmenin mutluluğunu yaşadı...

Yeni yaşını önce dostlarıyla sonra ailesiyle kutlayan Ali Hancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı...

"Evet bir yaş daha aldık...

Bu anlamlı günü öne dostlarmla birlikte kutlamak nasip oldu...

Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum...

Yıllar gelir geçer ama dostluklar baki kalır...

İyi ki varsınız sevgili dostlarım"...

Sahibi oduğu Oba Hancı Gurme Pastanesi'nde gerçekleştirilen kutlamalar esnasında duygulu anlar yaşayan Ali Hancı, sevdikleriyle birlikte oldukça keyifli saatler geçirdi...

Güler yüzü ve renkli kişiliği ile gönüllerde taht kuran sevgili Ali Hancı'nın yeni yaşını kutluyor ve mutluluklar diliyorum...

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Alanya Filistin için yürüyecek

ALANYA Filistin Dayanışma Platformu (ALFİDAP) öncülüğünde 27 Ekim 2026'da Filistin Farkındalık Yürüyüşü gerçekleştirilecek...

Alanya Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek yürüyüş için geçtiğimiz günlerde toplantı yapıldı...

Toplantıya katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, yürüyüşün büyük ses getireceğine inandığını ifade etti...

Saat 10.00'da başlayacak yürüyüşe herkesin davetli olduğu vurgulandı...

Bence yürümeye değer...

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