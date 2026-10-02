ÖNCEKİ gün...

Eylül ayının son 24 saati olan çarşamba günü yani...

Kendi kendime "Alanya gündemi yine bomboş, ne yazsam, ne yumurtlasam" diye düşünürken bomba bir haber düştü...

"Bomba" dediysem, "Yoklukta bomba"...

"Bomboş" olan gündemin boşluğunu biraz olsun alan bir haber yani...

"Yarı bomba" demek daha doğru olur...

Her neyse uzatmayalım...

"Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ihraç edildi" haberinden bahsediyorum...

Haberi gördüğüm ilk anda gülmek geldi içimden...

Öyle bıyık altından filan değil...

Bildiğiniz, göbeğimi hoplata hoplata gülmek...

Güldüm de...

CHP'NİN DÜŞTÜĞÜ DURUMA BAKIN

"Atatürk'ün kurduğu koskoca CHP ne hallere düştü" diye geçirdim içimden...

Öyle ya...

Son yerel seçimlerde Osman Tarık Özçelik ile tarih yazan koskoca CHP'nin, bugün geldiği duruma bakın...

Neymiş efendim...

Butlancılara teslim edilen partiden zaten istifa etmek üzere olan Osman Başkan'ı partiden ihraç etmişler...

Bana göre bunun tek bir açıklaması var...

Kuyruğu dik tutma çabası...

Hanımlar, beyler bakın...

Kuyruğu dik tutabilmek adına istediğiniz kadar uğraşın, çabalayın, aklınıza eseni yapın...

Olmaz...

İSTİFASI ZATEN CEBİNDEYDİ

Siz ihraç etseniz de, etmeseniz de Osman Başkan CHP'den zaten istifa edecekti...

Bunu hem "Kör Salih" hem de "Sağır Sultan" biliyorken, böyle bir hamle yapmak size hiç bir şey kazandırmaz...

Aksine, Osman Başkan'ı daha da yüceltir...

Kaldı ki Osman Başkan'ın ihraç kararına verdiği tepki bunun en güzel kanıtı...

Ne dedi Osman Başkan?..

"Şeref madalyamı uçakla göndersinler, ben sabah takayım"...

Bu kadar açık, bu kadar net...

Şimdi...

Osman Başkan büyük ihtimalle Özgür Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti saflarına geçecek...

Daha doğrusu kamuoyundaki beklenti bu yönde...

Bu aşamadan sonra tüm gözler CHP'li meclis üyelerinde...

Ya da ne bileyim...

Osman Başkan'ın danışmanlığını, yardımcılığını üstlenen Nazmi Zavlak gibi, CHP'nin taaa içinden gelmiş, CHP'de yetişmiş isimlerde...

Nasıl bir tavır takınacaklarını nen de çok merak ediyorum doğrusu...

Nokta...

Mustafa Tuna'ya her kesimden destek var

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimleri için geri sayım devam ediyor...

Binlerce üyenin sandık başına giderek seçimini yapacağı güne az bir süre kaldı...

Adaylar sahada artık son kozlarını oynamaya başladılar...

İster sağdan sola hesapla, ister soldan sağa...

İster aşağıdan yukarıya, istersen yukarıdan aşağıya...

Nereden bakarsan bak, bugün itibarıyla Mustafa Tuna bir kaç adım önde görünüyor...

Toplumun her kesiminden inanılmaz bir destek var çünkü...

Kadını, erkeği...

Yaşlısı, genci...

Çoğunluğun gönlünde yatan aslan Mustafa Tuna...

Bunu ben söylemiyorum...

Alanya ticaret hayatındaki insanlar söylüyor...

Kiminle konuşsam, kime sorsam aynı yanıtı alıyorum...

Mustafa Tuna...

Alanya adına "Hayırlısı olsun" diyelim...

Nokta...

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tam not

"ALANYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Sağlık Tesisi Değerlendirme Standartları (SDS) değerlendirmesinden 100 tam puan alarak önemli bir başarıya imza attı...

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 29 standart ve 179 alt değerlendirme ölçütlerinden ekip ruhuyla yürüttüğü çalışmalar sonucu başarıyla geçti"...

Yukarıdaki cümleler, Alanya'nın kaliteli sağlık hizmeti alması açısından son derece önemli...

Ve son derece kıymetli...

Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz'ın başhekimlik görevine gelmesiyle birlikte yoluna koşar adımlarla devam eden hastanede işler her anlamda yolunda gidiyor...

“Kalite Standartları puanı ile elde ettiğimiz başarı bizi çalışmalarımızda daha da motive etti...

Bu konuda gayret gösteren bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim”...

Yukarıdaki ifadeler Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz'a ait...

Ekip ruhu gerçekten çok önemli ama bu ruhu yakalamak öyle kolay değil...

Zoru kolaya çeviren tüm ekibi yürekten kutluyorum...

Nokta...

Örnek esnaf dayanışması



KAMUOYUNDA Fatma Sultan olarak tanınan Fatma Ateş'in öncülüğünde kurulan "Esnaflar Çarşısı" isimli WhatsApp Grubu, dayanışma anlamında örnek oluyor...

Alanya'da faaliyet gösteren tüm esnaflara açık olan grupta yapılan paylaşımlar ve tanıtımlar, esnafa önemli katkılar sağlıyor...

Grubun kısa sürede büyüdüğünü ve hızla yayıldığını ifade eden Fatma Ateş, "Tek amacımız esnafımızın sesini duyurmak, bu anlamda kısa sürede önemli yol kat ettik...

İlgi gösteren ve destek olan esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı...

Zor günler yaşayan esnafımıza destek olabilmek çok kıymetli...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

AKTİF iş yaşamına 11 yaşında işportacılıkla başlayan, 1995 yılından bu yana Alanya'da ticaret yapmakta olan, Alanya başta olmak üzere Konaklı, Manavgat, Belek ve Antalya merkezde deri ve tekstil sektöründe büyük mağazalar zinciri yöneten, Alanya iş ve siyaset dünyasında, Alanyaspor'da ve ALTSO (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası) yönetiminde önemli görevler üstlenen, sevilen, sayılan ve başarılı iş insanı Mehmet Kuş'a...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ