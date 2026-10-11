BAŞTA iş dünyası olmak üzere Alanya kamuoyun sonucunu çok merak ettiği Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri, geçtiğimiz hafta sonu yapıldı...

Bu konuyla ilgili son yazımda söylediğim şekilde, "Dananın kuyruğu" koptu...

Seçimlere zaten "Favori" olarak giren Mustafa Tuna'nın ekibi, sonuçta ipi gögüslemeyi başardı...

Seçim sürecinde bu konuyla ilgili fikrimi her beyan edişimde Mustafa Tuna ve ekibinin bir kaç adım önde olduğunu ısrarla vurguladım...

Müneccim oduğumdan filan değil...

Bu gerçeği görmek ya da ne bileyim anlayabilmek için müneccim olmaya gerek yoktu zaten...

Sokağın sesine, esnafın nefesine kulak veren herkes bunu gördü...

Eray Erdem'in, esnaftan kopuk olduğu, esnafın sıkıntılarını, sorunlarını yeterince dinlemediği, tabiri caizse, "Küçük dağları ben yarattım" havasında ve kafasında olduğu yüksek sesle dillendiriliyordu...

Sahadaki durum böyle olunca Mustafa Tuna'nın ekibi, öyle çok fazla zorlanmadan işi bitidi...

Seçimin ardından oluşan 61 kişilik ALTSO Meclisi'nde Tuna'nın desteklediği kırmızı liste 35, Erdem'in desteklediği mavi liste ise 26 asil üyelik elde etti...

Son dört yıdır ALTSO Başkanı olarak görev yapan rakibi Eray Erdem'e bariz üstünlük sağlayan Mustafa Tuna, önemli bir seçim zaferine imza atmış oldu...

Önceki dönemlerde de iki kez aday olan ancak kıl payı kaybeden Tuna ve ekibi, bu kez şeytanın bacağını kırmış oldu...

Seçim süreci artık geride kaldı...

Yeni isimlerden oluşan ALTSO Meclisi, önümüzdeki günlerde ilk toplantısını yaparak, Tuna'yı resmen başkan seçecek...

Başkan Tuna da kolları sıvayarak, besmele çekip, görevinin başına geçecek...

Bana göre asıl mesele de bundan sonra başlayacak...

Mustafa Tuna'nın, seçim sürecinde verdiği çok önemli sözler var çünkü...

Yerine getirmesi beklenen vaatler var...

Alanya Markaları Programı, misal...

Yerel işletmelerin markalaşmasını desteklemek, rekabet güçlerini artırmak ve yeni pazarlara açılmalarına rehberlik etmek amacıyla bu programın hayata geçirileceğini açıklamıştı...

Bürokrasi ve mevzuat desteği konusu, misal...

Mevzuat, bürokrasi, marka ve tescil gibi konularda ticari hayatında sorun yaşayan üyelerin sürekli yanında olunacağını ve yalnız bırakılmayacağının sözünü vermişti...

Ve bana göre en önemlisi...

Şeffaf ve katılımcı yönetim...

"Birlikte yöneteceğiz, birlikte başaracağız" ve "Güçlü üye, güçlü ALTSO" sloganlarıyla, kapısı ve telefonu üyelerine her zaman açık olan, meslek komitelerinin aktif rol üstlendiği bir oda yapısı sözü vermişti...

"Üye aidatlarına iki yıl boyunca zam yapmayacağız" demişti...

Bu sözleri yerine getirebilmek için Tuna ve ekibinin önünde dört yıllık bir zaman var...

Sözler yrine gelecek mi, gelmeyecek mi hep birlikte bekleyip göreceğiz...

Ve yakından takip etmeye devam edeceğiz...

Son tahlilde "Sonuçlar Alanya için hayırlı olsun" diyelim...

Nokta...

Büyük buluşma için hazırlıklar tam gaz

ALANYA'DA "Fatma Sultan" olarak tanınan Fatma Elgörmüş tarafından WhatsApp'ta kurulan ve kısa sürede büyük ilgi gören Esnaf Çarşısı isimli grup üyeleri, büyük buluşmaya hazırlanıyorlar...

Gruba katılan esnafların kendilerini rahatlıkla ifade edebildikleri, sıkıntılarını, sorunlarını ve faaliyet alanlarını paylaşma fırsatı buldukları grup üyeleri 18 Ekim akşamı bir araya gelerek hem tanışacak hem de birlikte eğlenecekler...

Alanya'nın nezih mekanlarından Kaşıkara Restoran'da gerçekleşecek büyük buluşmaya herkesi davet eden Fatma Elgörmüş, ziyareterine de devam ediyor...

geçtiğimiz günlerde Alanya'nın Oba Mahallesi'nde hizmet veren Yükseller Restoran'ı ziyaret eden Elgörmüş, restoranın sahibi İbrahim Yüksel'i de etkinliğe davet etti...

Esnaflar adına keyifli ve unutulmaz bir gece olacağını düşünüyorum...

Emeği geçenlere şimdiden teşekkürler...

Nokta...

Aydoğan'dan TBMM çıkarması

SİYASET dünyasının Alanya'daki kadın temsilcilerinden Meryem Aydoğan, geçtiğimiz günlerde Ankara'ya gitti...

Ankara gezisi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de uğraya Aydoğan, mensubu olduğu İYİ Parti Grup toplantısına katıldı...

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aydoğan, şu ifadeleri kullandı...

"Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Parti grubumuzla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 28. Dönem 5. Yasama Yılı ilk grup toplantısına katıldım...

Genel Başkanımızın eşi Nahide Dervişoğlu hanımefendi grup toplantısına teşrif ettiler...

Türk milletinin refah içinde yaşamasını istediğimiz için İYİ Parti iktidarının gelmesi yolunda çalışmalarımıza devam ediyoruz"...

Siyaset dünyasında kadınlarımızı başarıyla temsil eden Meryem Aydoğan'ı yürekten kutluyorum...

Nokta...

Meyve Festivali amacına ulaştı

BELEDİYE tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Alanya Tropikal Meyve Festivali, eski belediye binası arkasında yapıldı...

Üç gün devam organizasyon, ilk günden itibaren vatandaşların ve ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı...

Festivalin gelenekselleşen ve heyecanla beklenen "En Ağır Alanya Avokadosu Yarışması" bu yıl da kıyasıya rekabete sahne oldu...

Dereceye giren üreticilere ödülleri, protokol üyeleri ve ziraat odası temsilcileri tarafından takdim edildi...

Fesival amacına ulaşırken, bu görüntüler Alanya'ya çok yakıştı...

Nokta...

GÜNÜN KARNESİ

ALANYA'DA hukuk camiasının genç, başarılı ve çalışkan isimlerinden birisi olan, mesleki çalışmalarının yanı sıra Alanya'nın sorunları ile de yakından ilgili olan ve zaman zaman yaptığı açıklamalar ile gündem yaratan, yurt içi ve yurt dışı ziyaretlerinde edindiği önemli izlenimleri sosyal medya hesabından paylaşarak tecrübelerini aktaran, Alanya kamuoyun sevdiği, saydığı isimlerden birisi olan Avukat Atilla Diler'e...

ÇOK YILDIZLI PEKİYİ