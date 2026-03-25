ALANYA Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim ve Denetim Kurulu, Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan’ı ziyaret ederek Alanya'da faaliyet gösteren esnafın ticari hayatta karşılaştığı sorunları gündeme taşıdı. Gerçekleştirilen görüşmede, sahada yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen sıkıntılar ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde ele alındı. Özellikle odaya kayıtlı emlakçılar ile otomotiv galeri sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlardan gelen yoğun şikayetlerin ön plana çıktığı görüşmede, mevcut uygulamaların küçük işletmeler üzerindeki etkileri detaylı şekilde değerlendirildi.

'YETKİ BELGESİ BEDELLERİ AĞIR YÜK'

Görüşmede, yetki belgesi süreçlerinde yaşanan mali ve idari sorunların, bölgedeki esnafın ticari sürdürülebilirliğini ciddi şekilde zorladığı ifade edildi. 40 bin TL seviyesine ulaşan yetki belgesi bedellerinin özellikle küçük ve yerel esnaf için büyük bir yük haline geldiği vurgulandı. Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, esnafın yaşadığı sorunları şu başlıklar altında dile getirdi:

-Faaliyetini sonlandırmış esnaftan geriye dönük ücret talep edilmesi,

-Yüksek bedeller yerine işletme ölçeğine göre kademeli ve yıllık bir sistem ihtiyacı,

-Adres veya unvan değişikliklerinde yeniden yüksek ücret alınması, Artan maliyetlerin kayıt dışılığı teşvik etmesi.



ÇÖZÜM ÖNERİLERİ DOSYA HALİNDE SUNULDU

Ziyarette, esnafın yaşadığı sorunlara yönelik hazırlanan çözüm önerileri dosya halinde Antalya Ticaret İl Müdürlüğü’ne sunuldu. Görüşmenin verimli geçtiği belirtilirken, esnafın taleplerinin dikkate alınması ve mevcut sistemin daha adil ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması adına önemli değerlendirmeler yapıldığı ifade edildi.

“SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Ali İhsan Özdemir, “Nazik ev sahipliği ve yapıcı yaklaşımı için Sayın İl Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Esnafımızın hak ve menfaatleri doğrultusunda sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi. (Şerife ÇOBAN)