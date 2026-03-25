ALANYA’NIN İncekum Mahallesi’nde mahalle halkının ve dernek üyelerinin katkılarıyla kurulan Yörük Kültür Evi Müzesi, bölgenin kültürel hafızasını yaşatmak için kapılarını açtı. Tamamen yerel imkânlarla oluşturulan müze, Yörük yaşamını bugüne taşıyan önemli bir çalışma olarak dikkat çekiyor.



EVLERDEN TOPLANAN EŞYALAR SERGİLENİYOR

Müzede sergilenen birçok eşya, mahalle sakinlerinin evlerinden toplanarak bir araya getirildi. Kilimler, namazlıklar, el değirmeni, keçeler, çanlar ve eski mutfak eşyaları, geçmişteki günlük yaşamı yansıtan orijinal parçalar arasında yer alıyor. Yörük kültürünün simgesi olan kara çadır da müzenin en dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

“BU MÜZE HEPİMİZİN ESERİ”

İncekum Kalkınma, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ahmet Olgun, çalışmanın tamamen imece usulüyle hayata geçtiğini belirterek, “Kültürümüzü yaşatmak ve çocuklarımıza aktarmak için yola çıktık. Bu müze sadece derneğin değil, İncekum halkının ortak emeğidir” dedi.



“ALANYA KÜLTÜRÜNE KATKI SUNUYORUZ”

Dernek Başkan Yardımcısı Ahmet Yurttaş ise yönetim kurulu ve dernek üyelerine teşekkür ederek, “Bu çalışma ile hem mahallemize hem de Alanya’nın kültürel değerlerine sahip çıkıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

MAHALLEDEN DAVET VAR

İncekum Mahallesi sakinleri, Yörük Kültür Evi’ni görmek isteyen herkesi mahallelerine davet ederek, bu kültürel mirasın yerinde görülmesini istediklerini belirtti. (Şerife ÇOBAN)