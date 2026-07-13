Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanlığı, bu yıl 22'ncisi düzenlenen Tokar Yayla Şenlikleri'ne teşkilat mensuplarıyla birlikte katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Şenlik alanında kurulan parti çadırında ziyaretçileri ağırlayan teşkilat üyeleri, çeşitli ikramlarda bulunurken parti logolu şapkaları da vatandaşlara hediye etti. Şenlik boyunca vatandaşlarla sohbet eden Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanlığı yöneticileri, çay ve su ikramları eşliğinde Alanya'nın öncelikli sorunları, vatandaşların beklentileri ve ülkenin geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

"VATANDAŞIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Anahtar Parti İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, parti olarak seçim dönemleriyle sınırlı olmayan bir siyaset anlayışını benimsedikleri vurgulandı. Açıklamada, "Bizim siyaset anlayışımız; seçim dönemlerinde hatırlanan değil, milletin her zaman yanında olan bir anlayıştır. Yaylalarda, mahallelerde, sokaklarda ve meydanlarda vatandaşımızla omuz omuza olmaya, onların sesine kulak vermeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

"GÜNDEMDE EKONOMİ VE GENÇLERİN GELECEĞİ VAR"

Açıklamada, vatandaşların en önemli gündem maddelerinin hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı, üreticilerin yaşadığı zorluklar ve gençlerin gelecek kaygısı olduğu belirtilerek, bu sorunlara çözüm üretilmesi gerektiği ifade edildi. Ülkeyi yönetenlerin vatandaşın gerçek gündeminden uzaklaşmasının kabul edilemeyeceği kaydedildi. Anahtar Parti'nin ayrıştıran değil birleştiren, mazeret üreten değil çözüm odaklı bir siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Alanya'da vatandaşların umudu olmaya, onların sesi ve nefesi olarak sahada bulunmaya devam edecekleri vurgulandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi