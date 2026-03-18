Binlerce fide ücretsiz

dağıtılacak

ALANYA Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda çiçek dağıtımını sürdürüyor. Geleneksel olarak gerçekleştirilen uygulama kapsamında ekipler, 32 mezarlıkta toplam 67 bin adet çiçek fidesini vatandaşlarla buluşturacak. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen arefe günü çiçek dağıtımı Ramazan Bayramı öncesi de gerçekleştirilecek. Arefe günü olan 19 Mart 2026 Perşembe sabahı saat 08.30’dan itibaren başlayacak dağıtımda, 15 farklı türde çiçek fidesi mezarlıklarda vatandaşlara verilecek. Uygulamayla hem kabir ziyaretlerinin daha anlamlı hale gelmesi hem de mezarlıkların daha estetik bir görünüme kavuşması hedefleniyor. (Alanya Belediyesi/BÜLTEN)