Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, bir Ramazan Ayı’nı daha geride bırakmanın huzurunu yaşadıklarını belirterek, “Ramazan ayı; paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel şekilde hissedildiği müstesna bir aydır. Bu ay boyunca kurulan gönül sofraları, yapılan yardımlar ve gösterilen dayanışma, toplum olarak ne kadar güçlü bağlara sahip olduğumuzu bir kez daha ortaya koymuştur. Bayramlar bu manevi duyguların da taçlandığı özel günlerdir. Hatırlamanın, paylaşmanın ve gönüllerin kaynaştığı en kıymetli zamanlardır. Bu bayramda da büyüklerimizi ziyaret edelim, çocuklarımızla ve torunlarımızla bayram sevincini hep birlikte yaşayalım. Kırgınlıkların unutulduğu, sevgi ve hoşgörünün hâkim olduğu bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum. Sofralarımızı ve gönüllerimizi paylaşacağımız daha nice bayramlarda bir arada olmayı diliyor, Alanyalı hemşehrilerimin ve tüm milletimizin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

