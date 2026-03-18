KÜRESEL krizlerin turizme etkisini değerlendiren ve Sevilla’daki fuar öncesinde önemli mesajlar veren ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Alper Gencelli, “Dünyada son dönemde yaşanan savaşlar ve bölgesel krizler hepimizi derinden sarsıyor. En büyük temennimiz, bu acıların ve çatışmaların en kısa sürede son bulmasıdır. Bizler de bu zorlu konjonktürün ülkemiz ve bölgemiz turizmine olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

TÜRKİYE İLK KEZ BU PRESTİJLİ ARENADA

Spor turizmi alanındaki bu stratejik hamlenin en somut adımı, Sevilla’da düzenlenecek olan Sports & Events Europe fuarına katılım olarak öne çıkıyor. Dünya genelinde spor turizminin nabzının tutulduğu ve 23-25 Mart tarihleri arasında Sevilla’da gerçekleştirilecek organizasyon için geri sayım başladı. B2B formatında düzenlenen fuar, sektörün en önemli aktörlerini havuz sistemiyle bir araya getiriyor. Organizasyona 45 ülkeden yaklaşık 300 satın alıcı ve 400 tedarikçi katılıyor. Bu organizasyonun en dikkat çekici yönlerinden biri ise Türkiye’nin ve Alanya’nın fuarda ilk kez yer alacak olması. Küresel ölçekte değerlendirildiğinde, ev sahibi İspanya ve komşusu Portekiz ülkesindeki destinasyonlar dışındaki şehirler arasında fuarda yer alan tek destinasyon Alanya olacak.

MASADA 26 STRATEJİK GÖRÜŞME

Türkiye’yi ve bölgeyi temsilen ALTAV Başkanı Abdurrahman Açıkalın ve ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Alper Gencelli’nin katılacağı fuarda, Alanya heyetini yoğun ve sonuç odaklı bir program bekliyor. Fuar öncesinde planlanan 24 birebir görüşme, uluslararası alıcıların yoğun ilgisi doğrultusunda 26’ya yükseldi. Görüşmelerin odağında Alanya’nın spor turizmindeki yüksek performans destinasyonu kimliği yer alıyor. Plaj voleybolu, plaj hentbolu ve plaj futbolu gibi uluslararası plaj sporlarının yanı sıra; road cycling ve profesyonel spor eğitim kampları, UCI standartlarına uygun parkurlar ve uzun sezon avantajı, triatlon (uluslararası yarış ve kamp altyapısı), paragliding (365 gün uçuş imkanı) gibi yüksek katma değerli spor ürünleri uluslararası satın alıcılara sunulacak.

HEDEF: ÜST SEGMENT SPOR TURİZMİNDE KONUMLANMA VE YENİ PAZARLAR

ALTAV heyeti, fuarın Alanya turizmi açısından stratejik önemine dikkat çekerek temel hedeflerini şu şekilde özetliyor: “Türkiye’nin ve Alanya’nın spor turizminde ulaştığı seviyeyi henüz yeterince bilmeyen uluslararası profesyonellerin algısını değiştirmek.”

Alanya, bu hamleyle yalnızca mevcut turizm potansiyelini korumayı değil; aynı zamanda profesyonel takımlar, federasyonlar ve elite sporcu grupları için tercih edilen bir eğitim merkezi haline gelmeyi hedefliyor.

Kaynak: ALTAV BÜLTEN