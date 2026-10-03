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Fiyatlar Opet'in ilçe bazlı pompa fiyatlarıdır. Diğer dağıtım şirketlerinin istasyonlarında küçük farklar olabilir.

Alanya'da 3 Ekim 2026 Cumartesi itibarıyla kurşunsuz benzinin litresi 86,88 liradan, motorinin litresi 97,40 liradan satılıyor. Motorinin litre fiyatında 2,21 liralık indirim var (önceki fiyat 99,61 lira).

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