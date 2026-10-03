Alanya'da 3 Ekim 2026 Cumartesi itibarıyla kurşunsuz benzinin litresi 86,88 liradan, motorinin litresi 97,40 liradan satılıyor. Motorinin litre fiyatında 2,21 liralık indirim var (önceki fiyat 99,61 lira).
İLÇE İLÇE AKARYAKIT FİYATLARI
|İlçe
|Benzin (TL/litre)
|Motorin (TL/litre)
|Alanya
|86,88
|97,40
|Gazipaşa
|86,88
|97,40
|Manavgat
|86,87
|97,39
|Antalya (Muratpaşa)
|86,85
|97,37
Fiyatlar Opet'in ilçe bazlı pompa fiyatlarıdır. Diğer dağıtım şirketlerinin istasyonlarında küçük farklar olabilir.
Kaynak: Haber Merkezi