Paramount ve Warner Bros'un yeni kurumsal adı Skydance oldu
Paramount ve Warner Bros'un yeni kurumsal adı Skydance oldu
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Serbest piyasada gram altın 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 07:00 itibarıyla 6.542,72 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,76 geriledi. Çeyrek altın 10.850,27 lira, Cumhuriyet altını 44.619,00 lira seviyesinde. Ons altın 4.142,40 dolardan işlem görüyor.

Döviz tarafında dolar 49,1791, euro 55,4009 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış (TL) Satış (TL)
Gram altın 6.541,91 6.542,72
Çeyrek altın 10.600,05 10.850,27
Yarım altın 21.133,84 21.700,55
Tam altın 42.400,19 43.268,37
Cumhuriyet altını 43.965,00 44.619,00
Ata altın 43.725,19 44.861,07
22 ayar bilezik (gram) 6.042,03 6.052,26
14 ayar altın (gram) 3.776,27 3.782,66
Has altın (gram) 6.509,20 6.510,00
Gümüş (gram) 95,35 95,40

DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL)
Dolar 49,0737 49,1791
Euro 55,2371 55,4009
Sterlin 64,3655 65,3551

Fiyatlar 3 Ekim 2026 saat 07:00 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.

Kaynak: Haber Merkezi