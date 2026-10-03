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İslam Memiş’ten altın ve gümüş için kritik değerlendirme

Fiyatlar 3 Ekim 2026 saat 07:00 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.

Serbest piyasada gram altın 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 07:00 itibarıyla 6.542,72 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,76 geriledi. Çeyrek altın 10.850,27 lira, Cumhuriyet altını 44.619,00 lira seviyesinde. Ons altın 4.142,40 dolardan işlem görüyor.

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