BU sezon ligde topladığı 19 puanla 10. sırada yer alan Alanya 1221 FK, üst sıralarla arasındaki puan farkını kapatmak adına kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Mavi-beyazlı ekip, taraftarı önünde alacağı galibiyetle hem moral bulmak hem de sıralamada yukarıya tırmanmayı hedefliyor. Konuk ekip Tire 2021 FK ise 26 puanla 8. sırada bulunuyor. Play-off hattına yaklaşmak isteyen İzmir temsilcisi, Alanya deplasmanından puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Sıralamayı yakından ilgilendiren mücadelede, iki takım için de alınacak sonuç büyük önem taşırken, Milli Egemenlik Stadı'nda çekişmeli bir 90 dakika futbolseverleri bekliyor. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi