Alanya Ultra Trail; Kleopatra Plajı'ndan Toroslar'a, Alanya Kalesi'nden Kızılkule'ye, tarihi köylerden muz ve avokado bahçelerine uzanan parkurlarıyla katılımcılara Alanya'nın doğal güzelliklerini, tarihi mirasını ve kültürel zenginliğini keşfetme fırsatı sunuyor. Her seviyeden sporcuya hitap eden organizasyonda koşucular, Akdeniz kıyılarından çam ormanlarına, dağ zirvelerinden antik patikalara uzanan rotalarda mücadele edecek. Yarışta 68K Alanya Ultra Trail, 42K Taurus Mountain Trail, 27K Keykubat Mountain Run, 18K Cleopatra Short Trail ve 5K Alanya Castle Run olmak üzere beş farklı parkur yer alıyor. Sporcular, deniz seviyesinden başlayıp 1.515 metre yüksekliğe ulaşan rotalarda Toros Dağları’ndan Akdeniz'e uzanan unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

KLEOPATRA'DA TARİHE YOLCULUK

Yarışın başlangıç noktası olan Kleopatra Plajı, kendine özgü kumları ve dünyaca ünlü deniziyle Akdeniz’in en popüler sahilleri arasında yer alıyor. Buradan başlayan parkurlar kısa sürede Alanya’nın tarihi dokusuna ulaşıyor. Koşucular, Selçuklu döneminin en önemli eserlerinden Alanya Kalesi’nin surlarından geçerek 13. yüzyılın mimari mirasını yakından deneyimleme fırsatı bulacak. Tophane, Kızılkule, Tersane ve Bedesten gibi tarihi noktalar da parkurun en dikkat çekici etapları arasında yer alıyor.

TOROS DAĞLARINA UZANAN ROTA

Parkurlar yükseldikçe Akdeniz'in sıcak iklimi yerini çam ormanlarına, serin yaylalara ve panoramik dağ manzaralarına bırakıyor. Katılımcılar hem Toros Dağları'nın doğal güzelliklerini hem de Akdeniz'in nefes kesen manzarasını aynı anda deneyimleme fırsatı bulacak. Toros Dağları'ndaki parkurlar, Roma döneminden kalma antik kervan yolları ile Yörük göç yollarını da kapsıyor. Bu kadim patikalar, geçmişten günümüze uzanan yaşam ve ticaret ağlarının izlerini taşıyor. Toros Dağları eteklerinde bulunan Mahmutseydi Köyü, Selçuklu dönemine uzanan tarihi dokusu ve geleneksel yaşam kültürüyle parkurun en özel noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

TARIM VE GASTRONOMİ DE PARKURDA

Turizm kadar verimli topraklarıyla da öne çıkan Alanya'da sporcular, parkurlar boyunca muz bahçeleri, tropikal meyve alanları, narenciye bahçeleri ve zeytinlikler arasından geçerek bölgenin tarımsal zenginliğini yakından görme fırsatı bulacak. Muz üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan Alanya'da ayrıca avokado, mango, ejder meyvesi, narenciye ve zeytin üretimi de dikkat çekiyor. Bölge mutfağı da organizasyonun önemli bir parçası. Katılımcılar gülüklü çorba, tahinli piyaz, şebit, laba dolması, tarator ve öksüz helvası gibi Akdeniz ve Yörük mutfağına özgü lezzetleri tanıma imkânı bulacak.

SON KAYIT TARİHİ 15 MART

Doğa, tarih, kültür ve gastronomiyi bir arada sunan Alanya Ultra Trail 2026 için kayıtlar 15 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Organizasyon hakkında detaylı bilgi ve kayıt işlemleri www.alanyaultratrail.com adresinden yapılabiliyor. Cemali AYDINOĞLU