Kırmızı-beyazlı ekip, taraftarı önünde oynayacağı önemli mücadele öncesinde antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor. Teknik ekip yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda oyuncuların oldukça hırslı ve istekli olduğu gözlenirken, takımın maçın taktik planı üzerinde durduğu belirtildi. Efeler Ligi'nde mücadelesini sürdüren Alanya ekibi, sahasında oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak taraftarına sevinç yaşatmayı hedefliyor. Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada, tüm sporseverler Pazar günü oynanacak mücadeleye davet edildi. Karşılaşma 15 Mart Pazar günü saat 13.00'te, Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanacak. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Haber Merkezi