14–15 Mart tarihlerinde İstanbul’da, Türkiye Binicilik Federasyonu’na bağlı Magical Club’ta engel atlama ve dresaj branşlarını kapsayan büyük bir binicilik organizasyonu düzenlenecek. Bu önemli spor etkinliğinde Alanya’yı, federasyon üyesi olan Dynasty Binicilik Spor Kulübü temsil edecek. Böylece Alanya, tarihinde ilk kez resmi binicilik yarışmalarında yer almış olacak.

ALANYA İÇİN TARİHİ ADIM

Bugüne kadar Alanya’da federasyona akredite edilmiş bir binicilik kulübü bulunmadığı için şehir, Türkiye’deki resmi binicilik organizasyonlarında temsil edilemiyordu. Dynasty Binicilik Spor Kulübü’nün çalışmaları sayesinde Alanya artık Türkiye’de binicilik sporunun haritasında yerini aldı. Kulübün genç sporcuları, Kasım ayında resmi binicilik derecelerini ve sporcu lisanslarını alarak federasyon sistemine dahil oldu. Şimdi ise İstanbul’daki organizasyonda piste çıkarak Alanya’yı Türkiye çapındaki yarışmalarda temsil edecek.

BİNİCİLİKTE YENİ DÖNEM

Dynasty Binicilik Spor Kulübü’nün attığı bu adım, Alanya’da binicilik sporunun gelişmesi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Kulübün bu başarısının, şehirde binicilik sporuna olan ilgiyi artırması bekleniyor.

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR