SEZONA inişli çıkışlı bir grafikle devam eden Alanya 1221 FSK, geçtiğimiz hafta küme düşme hattında yer alan İzmir Çoruhlu FK deplasmanında aldığı 1-0'lık sürpriz mağlubiyetin ardından gözünü Nazilli karşılaşmasına çevirdi. Teknik ekip ve futbolcular, sahadan üç puanla ayrılarak hem moral depolamak hem de üst sıralara yaklaşmak istiyor. Ligin dibinde bulunan ve bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Nazilli Belediyespor karşısında hata yapmak istemeyen mavi-beyazlı ekip, hazırlıklarını Milli Egemenlik Sahası'nda gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mehmet Salih Gül yönetiminde yapılan idmanda futbolcuların oldukça istekli ve hırslı olduğu gözlenirken, antrenmanı kulüp yöneticileri de yakından takip etti. Temsilcimiz, yarın oynanacak maçta taraftarının da desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılarak ligde yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Cemali AYDINOĞLU
Alanya 1221 evinde 3 puan peşinde
Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü, Nesine.com 3. Lig 4. Grup 25. hafta mücadelesinde yarın, ligin dibindeki Nazilli Belediyespor'u konuk edecek. Ligde 27 puanla 9. sırada bulunan mavi-beyazlı temsilcimiz, saat 15.30'da başlayacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak moral bulmayı hedefliyor
Kaynak: Haber Merkezi
Yorumlar
Trend Haberler
Alanya'nın acı günü: Cenaze hizmetleri binasına akın ettiler
Alanya'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Alper Arıkan hayatını kaybetti!
Alper Arıkan'ın cenaze programı belli oldu
Ümit Özdağ'dan Alper Arıkan için taziye mesajı
Alanya siyasetinin genç ismi kalp krizi geçirdi