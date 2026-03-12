SEZONA inişli çıkışlı bir grafikle devam eden Alanya 1221 FSK, geçtiğimiz hafta küme düşme hattında yer alan İzmir Çoruhlu FK deplasmanında aldığı 1-0'lık sürpriz mağlubiyetin ardından gözünü Nazilli karşılaşmasına çevirdi. Teknik ekip ve futbolcular, sahadan üç puanla ayrılarak hem moral depolamak hem de üst sıralara yaklaşmak istiyor. Ligin dibinde bulunan ve bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Nazilli Belediyespor karşısında hata yapmak istemeyen mavi-beyazlı ekip, hazırlıklarını Milli Egemenlik Sahası'nda gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mehmet Salih Gül yönetiminde yapılan idmanda futbolcuların oldukça istekli ve hırslı olduğu gözlenirken, antrenmanı kulüp yöneticileri de yakından takip etti. Temsilcimiz, yarın oynanacak maçta taraftarının da desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılarak ligde yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Cemali AYDINOĞLU

