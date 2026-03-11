Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool’u 1-0 mağlup eden Galatasaray, büyük avantaj yakaladı. Gözler şimdi İngiltere’de oynanacak rövanş maçına çevrildi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool’u 1-0 mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların çeyrek finale çıkıp çıkamayacağı ve rövanş maçının tarihi futbolseverlerin gündemine girdi.

Şimdi tüm gözler İngiltere’de oynanacak kritik mücadelede. Galatasaray, Liverpool deplasmanından alacağı sonuçla Avrupa’da yoluna devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

LIVERPOOL – GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Liverpool – Galatasaray mücadelesi 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 23.00’te oynanacak.

İngiltere’deki karşılaşma Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Maç Tarih Saat Yayın Liverpool – Galatasaray 18 Mart 2026 Çarşamba 23:00 TRT 1

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, rövanş karşılaşmasına avantajlı çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip için farklı senaryolar bulunuyor.

Rövanş Sonucu Sonuç Galatasaray kazanırsa Galatasaray çeyrek finale yükselir Beraberlik Galatasaray çeyrek finale yükselir Liverpool 1 farkla kazanırsa Maç uzatmalara gider Liverpool 2 veya daha fazla farkla kazanırsa Galatasaray elenir

AVRUPA’DA ÇEYREK FİNAL HEYECANI

Galatasaray, Anfield deplasmanından avantajını koruyarak dönmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselen takımlar arasına adını yazdıracak. Sarı-kırmızılılar için bu tur, hem prestij hem de kulüp gelirleri açısından büyük önem taşıyor.

Rövanş maçının sonucu yalnızca Galatasaray’ın Avrupa yolculuğunu değil, aynı zamanda Türkiye’nin UEFA ülke puanı açısından da kritik bir anlam taşıyor.

Bir gol bile bazen her şeyi değiştiriyor Avrupa’da. Hele ki deplasmanda…

Şimdi herkes aynı soruyu soruyor: Galatasaray, Liverpool deplasmanında avantajını koruyabilecek mi?

Sizce Galatasaray turu geçer mi? Yorumlarda buluşalım

(Bircan Subaşı)