Bu kapsamda, sezonun geri kalan bölümünde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de oynanacak tüm karşılaşmalarda takımlar, sahaya "Futbola Aşığız, Küfüre Karşıyız" pankartıyla çıkacak. TFF'den yapılan açıklamada; futbolun ortak değerlerini korumak, tribünleri küfürden arındırmak ve saygı temelli bir futbol kültürünü güçlendirmek adına tüm paydaşların bu değerler etrafında kenetlenmesi çağrısında bulunuldu. Federasyon, fair play anlayışının sahada ve tribünlerde daha güçlü bir şekilde hissedilmesi için bu tür farkındalık çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

