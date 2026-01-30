NESİNE.COM 3. Lig 4. Grup'ta inişli çıkışlı bir grafik çizen temsilcimiz Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü, ligin 19. hafta maçında yarın Karşıyaka ile deplasmanda karşılaşacak. Zorlu müsabakayı hakem Ertuğrul Kösterelioğlu yönetecek. Saat 15.00'te başlayacak karşılaşma, ligdeki sıralamayı yakından ilgilendiriyor. Mavi-beyazlı ekip, Karşıyaka maçı hazırlıklarını dün Milli Egemenlik Stadı'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Mehmet Salih Kul yönetimindeki idmanda, karşılaşmanın taktik provasının üzerinde duruldu. Alanya 1221 FSK, kritik karşılaşma öncesinde bugün İzmir'e hareket ederek maç kampına girecek. Mavi-beyazlı ekip, Karşıyaka deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.
Alanya 1221 için kritik viraj!
Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü, Nesine.com 3. Lig 4. Grup'un 19. haftasında yarın deplasmanda Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak
Kaynak: Haber Merkezi
