OBA Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak. Mücadelede düdük, hakem Oğuzhan Aksu'da olacak. Karşılaşma, hem puan tablosu hem de moral açısından büyük önem taşıyor. Hafta başından bu yana Eyüpspor maçına odaklanan Corendon Alanyaspor, hazırlıklarını dün tesislerde yapılan taktik ağırlıklı antrenman ile tamamladı. Futbolcuların hırslı ve istekli görüntüsü teknik heyetin yüzünü güldürdü.

PEREİRA'DAN GALİBİYET ŞİFRESİ

Teknik direktör Joao Pereira, maç öncesinde oyuncularıyla yaptığı toplantılarda galibiyetin şifresini verdi. Pereira'nın özellikle saha içi disiplin, topa sahip olma ve hızlı hücumlar üzerinde durduğu öğrenildi. Turuncu-yeşilli ekip, Eyüpspor karşısında taraftar desteğini de arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Alanyaspor, bu kritik mücadelede alacağı 3 puanla üst sıralara hızla tırmanmak istiyor.